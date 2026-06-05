Že prvi dan trčenja v Monaku in veliko upanje za Ferrari

Na obeh prostih treningih v Monte Carlu sta bila najhitrejša dirkača Ferrarija, na prvem Charles Leclerc, na drugem pa Lewis Hamilton, ki je s časom 1:13,026 odpeljal najboljši krog dneva na najbolj posebnem dirkališču na koledarju formule 1. Rdeči dirkalnik ima potencial za najboljši štartni položaj, ki bi italijanski ekipi omogočil prvo zmago v letošnji sezoni. Kvalifikacije bodo v soboto ob 16.00, dirka pa v nedeljo ob 15.00.

Lewis Hamilton je bil v petek najhitrejši. V Monte Carlu je nazadnje zmagal leta 2019. Tu ima tri zmage. Foto: Reuters Lewis Hamilton (Ferrari), ki še čaka na prvo zmago s poskočnim konjičem, pred 14 dnevi pa je bil v Montrealu na zmagovalnem balkonu, je odpeljal najhitrejši čas petkovih treningov. Na drugem je bil desetinko hitrejši od Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je na tej stezi zmagal pred dvema letoma. Ferrari ima letos najboljšo aerodinamiko, a malo podhranjen pogonski sklop. Podobno velja za Audijevo ekipo. In tako sta bila Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto na osmem in devetem mestu, a že s sekundo zaostanka. Zadovoljen je bil lahko še Max Verstappen (Red Bull), ki je na tretjem mestu zaostal manj kot dve desetinki.

Lando Norris je imel smolo z dirkalnikom in je bil zato samo 19. McLaren ta konec tedna v Monaku slavi tisočo dirko v formuli 1. Foto: Reuters Še enkrat se je izkazalo, da tudi najmočnejši Mercedesov pogonski sklop ni neustavljiv oziroma neranljiv. Potem ko je na dirki v Montrealu ob stezi parkiral George Russell (Mercedes), se je to v Monte Carlu že na drugem treningu zgodilo Landu Norrisu (McLaren). Aktualnemu prvaku je hipoma odpovedal na izvozu iz predora. Ker je odpeljal le nekaj krogov, je bil tako le 19.

Po petkovih treningih ne morejo biti zadovoljni pri Mercedesu, ekipi, ki je dobila prvih pet dirk sezone. Russell je na četrtem mestu zaostal štiri desetinke, vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli pa na petem pet desetink. Počasnejši od pričakovanj je tudi McLaren, Oscar Piastri je imel na sedmem mestu kar sekundo zaostanka. Drugi trening je bil ob koncu za krajši čas prekinjen, ko so odpovedale zavore v dirkalniku Sergia Pereza (Cadillac). Zagorele so, kaditi se mu je začelo še v kokpitu. Parkiral je v zavoju pri slavni monaški igralnici.

VN Monaka, drugi prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:13,026

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,111

3. Max Verstappen (Red Bul)+l) +0,168

4. George Russell (Mercedes) +0,379

5. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,503

6. Isack Hadjar (Red Bull) +1,061

7. Oscar Piastri (McLaren) +1,062

8. Nico Hülkenberg (Audi)) +1,068

9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,333

10. Oliver Bearman (Haas) +1,430

11. Pierre Gasly (Alpine) +1,471

12. Carlos Sainz (Williams) +1,486

13. Alex Albon (Williams) +1,574

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,722

15. Franco Colapinto (Alpine) +1,732

16. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,759

17. Esteban Ocon Haas) +1,819

18. Sergio Perez (Cadillac) +2,090

19. Lando Norris (McLaren) +2,248

20. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,268

21. Valtteri Bottas (Cadillac) +2,733

22. Lance Stroll (Aston Martin) +3,148

Na prvem treningu Ferrari najhitrejši, nesreča Hadjarja

V šikani za bazenom je svoj dirkalnik razbil Isack Hadjar. Foto: Guliverimage Na prvem prostem treningu sta bila najhitrejša Ferrarijeva dirkača, Leclerc dve desetinki pred Hamiltonom. Tretji Verstappen je zaostal že pol sekunde, še nekaj stotink več pa četrti Antonelli. Že peti Russell je imel sekundo zaostanka, do devetega mesta pa so sledili dirkači McLarna in Audija. Trening je bil dvakrat prekinjen z rdečo zastavo, najprej je v drugi šikani ob bazenu v zid trčil Isack Hadjar (Red Bull), nato je na izvozu iz predora zid oplazil Fernando Alonso (Aston Martin). Zeleni dirkalnik še naprej ostaja težko vodljiv.

Konec tedna bo na Azurni obali topel in sončen. Kvalifikacije so v soboto na sporedu ob 16. uri, šesta letošnja dirka pa bo v nedeljo ob 15.00.

Dirkalnik, ki ga vozi Fernando Alonso, je ta konec tedna nekoliko drugačno obarvan, ni izključno zelene barve. Foto: Guliverimage