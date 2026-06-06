Ko se je ločila od Petra Magyarja, je našla novo ljubezen – in to pri "Slovencu"

Judit Varga je bila s Petrom Magyarjem poročena med letoma 2006 in 2023. V njunem zakonu, ki naj bi bil precej buren in poln prepirov, sta se jima rodili trije sinovi. Judit ima vsaj od leta 2024 novo ljubezen – Laszla Windischa, ki je odvetnik in od leta 2022 predsednik madžarskega državnega revizijskega urada. Menda ju združuje tudi glasba: ona rada igra na violino, on pa na orgle.

Zanimivo je, da se je Judit Varga najprej poročila z moškim, čigar priimek Magyar pomeni Madžar (te priimke imajo po navadi Madžari, katerih predniki so živeli v narodnostno mešanem okolju), zdaj pa je njen partner moški z nemškim priimkom Windisch. To je nemško poimenovanje za Slovane nasploh, zlasti pa za Slovence, Lužiške Srbe in morebiti Slovake.

So bili daljni predniki Laszla Windischa Slovenci?

Mogoče je torej, da so bili predniki Laszla Windischa po očetovi strani slovenskega rodu. Ker so živeli v nemškem okolju, so dobili priimek Windisch.

Judit Varga je bila nekdaj zelo perspektiven kader stranke Fidesz, nato pa je februarja 2024 njeno politično kariero pokopala afera s pomilostitvijo moškega, ki je prikrival pedofilijo. Judit Varga je morala kot takratna ministrica za pravosodje sopodpisati pomilostitev, ki jo je predlagala tedanja predsednica države Katalin Novak.

Osramočeni odhod iz politike

Po izbruhu afere je odstopila kot poslanka madžarskega parlamenta in se morala odpovedati kandidaturi za evropske volitve. Marca istega leta je doživela še en udarec, ko je njen nekdanji mož Peter Magyar objavil na skrivaj posnete pogovore med njima, ko sta govorila o korupciji v madžarski oblasti. To objavo ima Judit za izdajo.