Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
6. 6. 2026,
21.16

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,40

Natisni članek

Natisni članek
Judit Varga Peter Magyar Viktor Orban Fidesz Madžarska Laszlo Windisch

Sobota, 6. 6. 2026, 21.16

1 minuta

Ko se je ločila od Petra Magyarja, je našla novo ljubezen – in to pri "Slovencu"

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,40
Judit Varga | Judit Varga je bila najprej poročen z moškim, čigar priimek bi bil v slovenščini Madžar, zdaj pa je skupaj z moškim, čigar priimek je v nemščini nekoč pomenil Slovenec. | Foto Guliverimage

Judit Varga je bila najprej poročen z moškim, čigar priimek bi bil v slovenščini Madžar, zdaj pa je skupaj z moškim, čigar priimek je v nemščini nekoč pomenil Slovenec.

Foto: Guliverimage

Judit Varga je bila s Petrom Magyarjem poročena med letoma 2006 in 2023. V njunem zakonu, ki naj bi bil precej buren in poln prepirov, sta se jima rodili trije sinovi. Judit ima vsaj od leta 2024 novo ljubezen – Laszla Windischa, ki je odvetnik in od leta 2022 predsednik madžarskega državnega revizijskega urada. Menda ju združuje tudi glasba: ona rada igra na violino, on pa na orgle.

Zanimivo je, da se je Judit Varga najprej poročila z moškim, čigar priimek Magyar pomeni Madžar (te priimke imajo po navadi Madžari, katerih predniki so živeli v narodnostno mešanem okolju), zdaj pa je njen partner moški z nemškim priimkom Windisch. To je nemško poimenovanje za Slovane nasploh, zlasti pa za Slovence, Lužiške Srbe in morebiti Slovake.

So bili daljni predniki Laszla Windischa Slovenci?

Mogoče je torej, da so bili predniki Laszla Windischa po očetovi strani slovenskega rodu. Ker so živeli v nemškem okolju, so dobili priimek Windisch.

Antal Rogan
Novice Slovenec, ki ga ima na piki Peter Magyar

Judit Varga je bila nekdaj zelo perspektiven kader stranke Fidesz, nato pa je februarja 2024 njeno politično kariero pokopala afera s pomilostitvijo moškega, ki je prikrival pedofilijo. Judit Varga je morala kot takratna ministrica za pravosodje sopodpisati pomilostitev, ki jo je predlagala tedanja predsednica države Katalin Novak.

Osramočeni odhod iz politike

Po izbruhu afere je odstopila kot poslanka madžarskega parlamenta in se morala odpovedati kandidaturi za evropske volitve. Marca istega leta je doživela še en udarec, ko je njen nekdanji mož Peter Magyar objavil na skrivaj posnete pogovore med njima, ko sta govorila o korupciji v madžarski oblasti. To objavo ima Judit za izdajo.

Tadej Pogačar
Novice Pogačarjeva skrivnost
Judit Varga
Novice "To, kar počnejo moji nekdanji ženi, presega vse meje"
Predsednik
Novice Je to dokončno slovo Viktorja Orbana? To se mu je zgodilo.
Peter Magyar
Novice Padec Orbana in vzpon Magyarja: velike zamere in usodna ženska?
Viktor Orban
Novice Ni bilo možnosti za Orbana. To se mu je zgodilo.
Viktor Orban in Angela Merkel
Novice Orbanove usodne ženske
Predsednik
Novice Orbanu je uspelo skoraj nemogoče. Kako se je lahko to zgodilo?
Predsednik
Novice To je Trump storil Orbanu
Poljakinja
Novice Poljska katastrofa: je to sporočilo tudi za Slovenijo?
Viktor Orban
Novice Nekaj velikega se dogaja. Orban ima sporočilo za Slovenijo.
Viktor Orban v Oplovi tovarni v Nemčiji leta 2011
Novice Je na Madžarskem vsega konec? To se je zgodilo Orbanu.
Judit Varga Peter Magyar Viktor Orban Fidesz Madžarska Laszlo Windisch
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.