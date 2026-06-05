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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
7.44

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Natisni članek
Formula 1 Las Vegas

Petek, 5. 6. 2026, 7.44

56 minut

Formula 1 v Las Vegasu vsaj še do leta 2037

Avtor:
STA

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Las Vegas Max Verstappen Red Bull | Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu. | Foto Reuters

Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu.

Foto: Reuters

Ljubitelji formule ena so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v formuli ena so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor o podaljšanju pogodbe so objavili v četrtek pred dirko svetovnega prvenstva v F1 za veliko nagrado Monaka.

Prva dirka v ameriški prestolnici iger na srečo in zabave je bila leta 2023 in je od takrat vsak november doslej privabila več sto tisoč obiskovalcev.

V treh izdajah je ustvarila več kot dve milijardi evrov gospodarskega učinka za južno Nevado, podobe enosedežnih dirkalnikov, ki divjajo po neonsko osvetljeni stezi, Las Vegas Stripu, pa so postale ikonične.

"Navdušeni smo, da bo formula 1 še vrsto let v Las Vegasu," je v izjavi dejal predsednik in izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

"Vedno smo verjeli, da bo Las Vegas postal temelj naše navzočnosti v Združenih državah Amerike, in ta razširitev, skupaj z uspešnimi izvedbami dirk v zadnjih letih, krepi našo dolgoročno zavezanost temu pomembnemu trgu."

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagal na dveh od treh dirk za veliko nagrado Vegasa, leta 2023 in 2025. Britanec George Russell (Mercedes) je zmagal na izdaji leta 2024, na kateri je Verstappen kljub temu osvojil svoj četrti zaporedni svetovni naslov.

Četrta izdaja dirke v puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22 dirk letošnje sezone.

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