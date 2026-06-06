Italijanski najstnik Kimi Antonelli, vodilni v letošnjem svetovnem prvenstvu formule 1, navdušuje še naprej. Pridirkal si je prvi štartni položaj za najbolj prestižno dirko, dirko na ulicah Monte Carla. Medtem je bil njegov ekipni kolega in tekmec za naslova prvaka George Russell samo šesti. V prvi vrsti ne bo niti ta konec tedna favoriziranega Ferrarija, saj je z drugim časom kvalifikacij še sebe presenetil Max Verstappen (Red Bull).

Charles Leclerc bo v drugi vrsti, oba McLarnova dirkača pa šele v četrti štartni vrsti. Foto: Reuters Kakšni kriki sreče! Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) bo na svoji šele 30. dirki v formuli 1 stal na prvem štartnem mestu. In to bo najbolj posebna dirka leta, velika nagrada Monaka. Na tako ozki in zahtevni stezi, kjer "pole position" šteje še več kot drugje, je dirkal brezhibno in v zadnjem hitrem krogu odpeljal 43 tisočink hitreje od štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). Ferrari, ki je veljal za tihega favorita tega konca tedna, bo z obema dirkačema v drugi štartni vrsti. Lewis Hamilton je na tretjem mestu zaostal četrt sekunde, Charles Leclerc pa na četrtem mestu tri desetinke, je pa v zadnjem hitrem krogu naredil napako. Šele šesti čas kvalifikacij je postavil George Russell (Mercedes), ki je pred sezono veljal za prvega favorita za lovoriko, zdaj pa se mu obeta, da bo še petič zapored dirko končal za ekipnim tekmecem.

Nico Hülkenberg je bil na kvalifikacijah samo 13. Foto: Reuters Po kvalifikacijah v Monte Carlu so razočarani pri McLarnu, Haasu in Audiju. Oscar Piastri in aktualni prvak Lando Norris bosta na tisoči dirki McLarnove ekipe šele v četrti vrsti. Haasova dirkača sta izpadla že v prvem delu kvalifikacij. Audijeva dirkača sta bila v petek v prvi deseterici, Nico Hülkenberg pa si je zdaj pridirkal le 13. štartno mesto, Gabriel Bortoleto pa je ob koncu prvega dela polomil vpetje, ko je zadel v zaščitni zid in tako ni mogel nastopiti v drugem delu, kar pomeni 16. štartno mesto. Še naprej so daleč od preboja prek prvega dela kvalifikacij pri Cadillacu in Aston Martinu.

Peta dirka sezone, prva od devetih zaporednih na evropskih tleh, bo v nedeljo ob 15. uri.

VN Monaka, kvalifikacije:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:12,051

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,043

3. Lewis Hamilton (Ferrri) +0,228

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,300

5. Isack Hadjar (Red Bull) +0,383

6. George Russell (Mercedes) +0,394

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,573

8. Lando Norris (McLaren) +0,714

9. Pierre Gasly (Alpine) +1,175

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,361



11. Alex Albon (Williams)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Nico Hülkenberg (Audi)

14. Franco Colapinto (Audi)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)



17. Esteban Ocon (Haas)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

Antonelli dobil že zadnji prosti trening

Andrea Kimi Antonelli je dobil zadnji prosti trening. Foto: Reuters V Ferrariju in Mercedes že ves konec tedna prelagajo vlogo favorita drug na drugega. Na petkovih dveh treningih sta bila Ferrarijeva dirkača na prvih dveh mestih, na sobotnem prostem treningu pa je bil številka ena Antonelli. Mladi dirkač Mercedesa je odpeljal krog v času 1:12,720 in bil tako tri desetinke hitrejši od Leclerca in Hamiltona. Russell je na četrtem mestu zaostal že sedem desetink, manj kot sekundo pa samo še Verstappen in Piastri. Šef Mercedesove ekipe Toto Wolff je po treningu dejal, da je prijetno presenečen, kako hiter je na zahtevni ulični stezi njegov italijanski varovanec.