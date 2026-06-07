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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
12.30

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Frederic Vasseur Ferrari VN Monaka Monte Carlo Charles Leclerc Lewis Hamilton

Nedelja, 7. 6. 2026, 12.30

1 ura, 15 minut

Frederic Vasseur

Šef Ferrarija v soboto v bolnišnici, v nedeljo nazaj v "paddocku"

Avtor:
STA

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Frederic Vasseur Ferrari | Frederic Vasseur | Foto Guliver Image

Frederic Vasseur

Foto: Guliver Image

Vodja ekipe v formuli 1 Ferrari, Frederic Vasseur, se je dan po tem, ko je bil iz neznanega razloga hospitaliziran, vrnil v "paddock" v Monte Carlu.

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"Je že nazaj," je sporočila tiskovna predstavnica italijanske ekipe. Iz ekipe so sicer najprej sporočili, da Freda Vasseurja v soboto ne bo na dirkališču. Po zdravniških pregledih je ostal na opazovanju v lokalni kliniki, so sporočili na računu X in pri tem niso navedli, zaradi česa je moral vodja Ferrarija v bolnišnico.

Monako Charles Leclerc Ferrari | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Oseminpetdesetletni Francoz je na čelu legendarne ekipe iz Maranella od leta 2023. Ferrari je v tej sezoni drugi v konstruktorskem prvenstvu s 147 točkami, za Mercedesom (219 točk), vendar njegova voznika, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, še nista zmagala na petih dirkah za veliko nagrado.

Med njegovo odsotnostjo sta si dirkača Lewis Hamilton in Charles Leclerc zagotovila tretje oziroma četrto startni izhodišče na dirki za veliko nagrado, ki se bo začela ob 15.00. "Čeprav ni bil na dirkališču, je bil Fred zelo vključen v naš dan. Pogrešali smo ga, ampak bil je tam in nas je podpiral," je Monačan Leclerc pojasnil v mešani coni.

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