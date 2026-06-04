Kaj danes res potrebujemo za preprosto upravljanje osebnih financ?

Pri izbiri bančnega paketa se veliko ljudi sreča z istim vprašanjem: ali res potrebujem vse storitve, ki jih banka ponuja, in koliko me bodo na koncu stale? Pogosto se namreč zgodi, da posamezne storitve na prvi pogled delujejo ugodno, nato pa se z dodatnimi storitvami stroški postopoma povečujejo. Zato so uporabniki vse bolj pozorni na preglednost – želijo si paket, pri katerem že vnaprej vedo, kaj dobijo in koliko bodo plačali.

Paket Komplet OTP banke sledi prav temu načelu. Združuje storitve, ki jih večina uporablja vsak dan: osebni račun, plačilno kartico, digitalno bančništvo in dodatne ugodnosti. Cilj ni ponuditi čim več storitev, ampak tiste, ki jih uporabniki dejansko potrebujejo pri vsakodnevnem upravljanju financ.

Kaj uporabnikom prinaša v praksi?

Za mesečno nadomestilo šest evrov Paket Komplet vključuje vodenje osebnega računa, debetno kartico Visa, varnostno SMS-obveščanje, obveščanje o transakcijah na računu ter ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih ob plačevanju z debetno kartico Visa OTP banke.

Foto: OTP banka Pomemben del paketa so tudi storitve, ki lahko olajšajo vsakodnevna opravila. Vključenih je pet direktnih obremenitev SEPA, neomejeno število plačil v digitalni banki ter neomejeno število trajnih nalogov. Uporabnikom so na voljo tudi različne možnosti mobilnega plačevanja, med njimi Flik, Google Pay, Apple Pay in Garmin Pay, kar omogoča hitro in enostavno plačevanje s telefonom ali pametno uro – doma, na poti ali med dopustom.

To pomeni manj skrbi pri mesečnih obveznostih – od plačevanja položnic in naročnin do urejanja stroškov na poti. Še posebej v času dopustov marsikdo ceni možnost, da lahko večino finančnih opravil opravi hitro in na daljavo.

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Več kot le osnovne bančne storitve

Paket ne ostaja le pri vsakodnevnem bančništvu. Poletje je pogosto obdobje, ko ljudje razmišljajo tudi o večjih načrtih – prenovi doma, nakupu nepremičnine ali drugih investicijah. V okviru Paketa Komplet OTP banka omogoča tudi nižjo obrestno mero za stanovanjski kredit v primerjavi z redno ponudbo banke.

Dodatna prednost Paketa Komplet je možnost izrednega limita do deset tisoč evrov ob izpolnjevanju pogojev, pri čemer so stroški odobritve limita že vključeni v paket.

Vključuje tudi vrsto ugodnosti s področja varčevanja in naložb, zato je lahko zanimiv tudi za uporabnike, ki poleg urejanja tekočih financ razmišljajo o dolgoročnejšem upravljanju svojega denarja.

Takšne ugodnosti lahko uporabnikom pomenijo manj dodatnih stroškov in enostavnejše urejanje financ na enem mestu.

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Komu je Paket Komplet namenjen?

Paket Komplet je zanimiv predvsem za tiste ljudi, ki želijo manj administracije in več preglednosti. Namesto ločenega urejanja posameznih storitev so ključne funkcionalnosti združene v enem paketu za enotno ceno mesečnega vodenja paketa.

Primeren je tako za uporabnike, ki še vedno cenijo osebni obisk poslovalnice, kot tiste, ki želijo večino bančnih storitev opravljati digitalno.

Posebna ponudba za nove stranke

Nove stranke banke lahko Paket Komplet sklenejo prek aplikacije mBank@Net, v poslovalnicah OTP banke ali na poštah po Sloveniji. Do 31. julija 2026 pa zanje velja tudi posebna ponudba, in sicer: devet mesecev brezplačnega vodenja paketa.

Ob tem lahko nove stranke, ki paket sklenejo do 31. julija 2026, sodelujejo tudi v nagradnem žrebu za šestmesečni Spotify Premium. Banka bo izžrebala sto prejemnikov kod, za sodelovanje pa se enostavno registrirajo na spletni strani.

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Naročnik oglasne vsebine je OTP banka.