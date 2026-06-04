Ste se že kdaj zalotili, da zvečer najprej preverite, katera nova serija je na voljo na SkyShowtimeu ali drugi pretočni platformi? Čeprav imamo danes na voljo več vsebin kot kadarkoli prej, jih spremljamo povsem drugače kot pred nekaj leti. Klasični televizijski sporedi za mnoge niso več središče večernega dogajanja. Namesto čakanja na določeno uro si serije, filme in oddaje ogledamo takrat, ko imamo čas. Na telefonu med vožnjo z vlakom, na tablici med potovanjem ali na televizorju doma po napornem dnevu. Ni več pomembno, kdaj je vsebina na sporedu, ampak da je dostopna takrat, ko si jo želimo ogledati.

Spremenil pa se ni le način spremljanja vsebin. Spremenila so se tudi pričakovanja uporabnikov. Hitra internetna povezava, mobilni dostop in pretočne platforme danes niso več ločene storitve, temveč del ene same digitalne izkušnje, ki jo želimo uporabljati preprosto, brez zapletov in dodatnih naročnin.

Televizija ni izginila, spremenil se je način gledanja

Še pred nekaj leti je bil večerni televizijski program nekaj samoumevnega. Oddaje, serije in filmi so imeli svoj termin, gledalci pa so se mu prilagajali. Danes je slika povsem drugačna.

Pretočne platforme so spremenile pričakovanja uporabnikov. Vsebine želimo spremljati takrat, ko nam ustreza, ne glede na uro, lokacijo ali napravo. Ena epizoda pogosto hitro postane večerna maratonska seansa, ogled filma pa ni več vezan na dnevni program televizijske hiše.

Foto: Telemach

Posebej mlajše generacije vsebine spremljajo povsem naravno na različnih zaslonih. Serijo lahko začnejo gledati doma na televizorju, nadaljujejo na tablici in zaključijo na telefonu. Meje med televizijo, internetom in mobilnimi storitvami se zato vse bolj brišejo. Ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja glede storitev. Uporabniki ne želijo več sklepati več različnih naročnin in usklajevati številnih računov, temveč iščejo preproste rešitve, ki združujejo vse, kar potrebujejo za sodobno digitalno izkušnjo.

Internet je postal središče digitalne zabave

Internet je postal vstopna točka do skoraj vsega, kar počnemo v prostem času. Prek njega spremljamo serije in filme, poslušamo glasbo, igramo igre, spremljamo športne prenose, komuniciramo s prijatelji in družino ter dostopamo do vsebin, ki nas zanimajo. Zato ni presenetljivo, da se spreminja tudi ponudba telekomunikacijskih storitev. Namesto ločenih paketov za internet, mobilno telefonijo in zabavne vsebine uporabniki vse pogosteje iščejo celovite rešitve, ki združujejo vse na enem mestu.

Na ta premik odgovarjajo pri Telemachu z novim paketom EON Net Plus, ki združuje tri storitve, ki jih številni uporabniki uporabljajo vsak dan: fiksni internet, mobilno telefonijo in dostop do pretočne platforme SkyShowtime.

Kaj dobite za 20 evrov na mesec? Paket EON Net Plus vključuje internet s hitrostjo do en Gbps, mobilne storitve v omrežju 5G s sto GB prenosa podatkov v Sloveniji ter dostop do SkyShowtimea, kjer so na voljo številni priljubljeni filmi, serije in ekskluzivne vsebine največjih svetovnih studiev. Takšna kombinacija odgovarja predvsem uporabnikom, ki vsebine spremljajo na različnih napravah in želijo ostati povezani ne glede na to, ali so doma, na poti ali na dopustu. Namesto prilagajanja storitvam se storitve prilagajajo njihovemu načinu življenja. Naročite EON Net Plus.

GigaSfera in nova generacija digitalne povezanosti

Ko govorimo o povezljivosti, običajno najprej pomislimo na hitrost interneta. A v resnici je pomembnejše vprašanje, kaj nam ta povezljivost omogoča. Nekateri želijo brez prekinitev spremljati najnovejše serije. Drugi si ne predstavljajo vikenda brez športnih prenosov. Tretji želijo ostati v stiku z družino, prijatelji ali vsebinami, ki jih spremljajo vsak dan. Skupno vsem pa je, da želijo biti del dogajanja kjerkoli in kadarkoli.

Na tej ideji temelji Telemachov koncept GigaSfera. V ospredje ne postavlja zgolj tehnologije, temveč uporabnika in njegovo željo, da ostaja povezan s stvarmi, ki mu največ pomenijo. Gre za širšo vizijo digitalne povezanosti, v kateri se prepletajo hitrost, mobilnost, zabava in vsebine.