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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
15.51

Osveženo pred

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Natisni članek
judo Nace Herkovič

Nedelja, 7. 6. 2026, 15.51

1 ura, 30 minut

Judo, European open, Tallinn

Nace Herkovič v Estoniji bronast

Avtor:
STA

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Nace Herkovič | Foto Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Slovenski judoist Nace Herkovič je na tekmi serije European open v Tallinnu osvojil bronasto kolajno. V odločilni borbi za zmagovalni oder je Herkovič po dobrih dveh minutah in pol podaljška ugnal Kirgiza Ratbeka Žumanazarova.

Koroški judoist je nastope začel z dvema vazarijema proti Izraelcu Oru Argovu, Belgijca Mouhammada Gazaloeva je v pravem šovu trikrat vrgel za juko, nato še za vazari.

Triindvajsetletnega Slovenca je nato v četrtfinalu ustavil Francoz Luca Otmane, ki je na koncu prav tako kot Herkovič osvojil bron, saj je izgubil polfinale in nato reševal kolajno v repasažu.

Herkovič je v repasažu najprej vrgel Francoza Sacho Giglija, v boju za bron pa še Žumanazarova. Zmagal je v Dagestanu rojeni Gadžidavud Gasanov, ki nastopa za Brunej, srebrn je bil Moldavec Ciprian Gribinet.

Manj uspešna je bila Herkovičeva klubska kolegica iz Slovenj Gradca Jevgenija Gajić, ki se je poslovila po prvem krogu.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni v Mongoliji, kjer imajo nastope prijavljene tudi David Štarkel, prvič letos na mednarodni ravni Kaja Schuster, Nika Koren in Metka Lobnik. Herkovič ima naslednji nastop prijavljen teden dni kasneje na Kitajskem.

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