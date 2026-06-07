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Avtorji:
S. K., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
15.12

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Auvergne-Rhone Alpes Gal Glivar Matevž Govekar Matej Mohorič Matej Mohorič Paul Seixas Juan Ayuso Isaac Del Toro

Nedelja, 7. 6. 2026, 15.12

1 minuta

Auvergne-Rhone Alpes, 1. etapa

Uvodna zmaga ubežniku, med favoriti mirno, Slovenci v ozadju

Avtorji:
S. K., STA

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Alex Baudin | Alex Baudin je zmagovalec uvodne etape dirke Auvergne-Rhone Alpes. | Foto Guliverimage

Alex Baudin je zmagovalec uvodne etape dirke Auvergne-Rhone Alpes.

Foto: Guliverimage

Francoz Alex Baudin (EF Education-EasyPost) je zmagovalec prve etape dirke po Dofineji. Petindvajsetletnik je slavil iz ubežne skupine, medtem ko so favoriti malce varčevali moči in pretegnili noge le ob koncu etape od Vizilla do Saint-Ismiera (146,2 km). Glavni favorit dirke Auvergne-Rhone Alpes je domačin Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Devetnajstletni Francoz Paul Seixas je danes z zaostankom 44 sekund osvojil 17. mesto, končal pa je v skupini z ostalimi glavnimi kandidati za visoka mesta v skupnem seštevku. Med njimi so predvsem Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) in Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

Je pa Seixas že prvi dan ostal brez pomembnega pomočnika v ekipi Decathlon, Američan Matthew Riccitello je namreč odstopil zaradi bolezni.  

Baudin se je danes znašel v begu dneva, na koncu pa je imel na zelo razgibani trasi s 3200 višinskimi metri daleč največ moči, za sabo pa je zadržal tudi vse najboljše iz glavnine.

Ciljno črto je za tretjo zmago v karieri in prvo po slabih dveh letih prečkal 32 sekund pred Belgijcem Ramsesom Debruynejem (Alpecin-Deceuninck) in rojakom Leom Bisiauxom (Decathlon CMA CGM).

Od Slovencev na dirki, ki prvič nosi ime Auvergne-Rhone Alpes, skupno pa je 78. po vrsti, nastopajo Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) ter Matevž Govekar in Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious), ki pa danes niso bili v ospredju.

Glivar in Mohorič sta na 64. oziroma 65. mestu zaostala 12:44 minute, Govekar pa je ciljno črto prečkal kot 140. mestu, za zmagovalcem je zaostal dobrih 24 minut.

Toliko je izgubil tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ki se je po poškodbi vrnil na ceste in po Dofineji ne bo konkurenčen najboljšim.

Zmage po Dofineji ne brani slovenski as Tadej Pogačar, ki se pripravlja na dirko po Franciji. Štirikratni zmagovalec Toura se bo na tekmovanja vrnil na dirki po Švici, ki se začne čez 10 dni.

V ponedeljek bo na sporedu druga od skupno osmih etap. Znova gre za razgibano traso med Saint-Martin-le-Vinouxom in Le Puy-en-Velayem, ki bo dolga kar 234,3 km s 3700 višinskimi metri.

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