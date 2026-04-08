Težavam Lakersov ni videti konca, počilo med trenerjem in igralcem #video

Pred tednom dni je bilo še vse sanjsko. Lakersi so zmagovali kot za stavo, Luka Dončić je bil v neverjetni strelski formi, nato pa se je stanje po gostovanju v Oklahoma Cityju sprevrglo v katastrofo. Luka Dončić, Austin Reaves in Marcus Smart so na seznamu poškodovanih, na zadnji tekmi ni bilo niti LeBrona Jamesa in Jaxsona Hayesa, prvaki OKC pa so znova brutalno nadigrali Lakerse. Ko so navijači Jezernikov pomislili, da huje od tega ne more iti, pa je počilo še med Jarredom Vanderbiltom in trenerjem J. J. Redickom.

V taboru Lakersov je v zadnjih dneh zelo stresno. Njihovi najboljši košarkarji so se poškodovali v najbolj neprimernem delu sezone, saj se bliža začetek končnice. Luka Dončić in Austin Reaves še dolgo ne bosta mogla pomagati soigralcem, slovenski virtuoz se je zaradi tega v želji po čim bolj učinkovitem in optimalnem zdravljenju odpravil v Evropo, saj izgublja bitko s časom.

Na seznamu poškodovanih je še nekaj prvokategornikov, Jezerniki izgubljajo mesta na lestvici. Tako so tri tekme pred koncem rednega dela na zahodu padli na četrto mesto, Houston pa jih lahko z boljšim izkupičkom v zaključku sezone pahne še mesto nižje. Že tako zdesetkani Lakersi tako v prvem krogu končnice ne bi imeli prednosti tekme več na domačem parketu, kar bi bil hud udarec po sanjski marčevski seriji, ko so veljali za eno najbolj vročih ekip lige NBA.

Reaves in McMillan preprečila najhujše

O tem, koliko so zmožni pokazati na parketu brez najboljših igralcev, je veliko povedal domači pomol proti prvakom OKC (87:123), za dodatno slabo voljo pa so poskrbela nesoglasja med Jarredom Vanderbiltom in trenerjem J. J. Redickom. Čuti se vse več frustracij. Košarkar Lakersov, ki velja za obrambnega specialista in je vajen opravljanja stranskih vlog v napadu, se je med srečanjem močno sporekel s trenerjem.

Another angle: Jarred Vanderbilt confronts JJ Redick to his face after getting subbed out less than a minute into the second quarter.



Not good. (@khobi_price) pic.twitter.com/POGlXkE7zJ — Legion Hoops (@LegionHoops) April 8, 2026

Na začetku druge četrtine, minilo je le 16 sekund, so med njima poletele ostre besede, navijači Jezernikov pa so lahko le nemočno zmajevali z glavo in se spraševali, kaj vse bi lahko še šlo narobe v tem stresnem obdobju. Nesoglasje med Vanderbiltom in Redickom je močno odjeknilo v košarkarski javnosti, saj namiguje na to, da se je v moštvo Lakersov naselila slaba energija. Še v prejšnjih tednih je vladalo izjemno vzdušje, veliko zaslug za to pa je imel Dončić.

Na srečanju z OKC tega ni bilo zaznati. Ko je nezadovoljni Redick kmalu po začetku druge četrtine označil minuto odmora, da bi zamenjal Vanderbilta, se mu je ta nevarno približal. Strasti sta mirila Austin Reaves, ki je tekmo spremljal s klopi Lakersov, in eden izmed pomočnikov trenerja Nate McMillan. S tem sta morda preprečila celo fizični spopad, saj so bile strasti zelo razgrete.

Redick: Ni šlo za nič osebnega

"Ni šlo za nič osebnega. To so zame običajne stvari. Ker pogrešamo veliko igralcev, se moramo še toliko bolj boriti. Moramo pa biti tudi usklajeni in dobro sodelovati. Moramo biti odlični soigralci in se truditi. Zahteval sem minuto odmora, da bi ga zamenjal, on pa se je odzval na to," je vroče dogajanje na srečanju komentiral Redick.

JJ Redick benched Vanderbilt after he missed 3 free throws



Jared Vanderbilt was NOT happy and got into it with Redick 👀 pic.twitter.com/K7tkBakEU2 — BrickCenter (@BrickCenter_) April 8, 2026

Vanderbilt se po tem dogodku ni več vrnil na parket, po tekmi pa se ni ustavil pred mikrofoni novinarjev. Tako je proti OKC odigral le štiri minute, zbral dve točki, dva skoka in eno ukradeno žogo. Lahko bi dosegel še več točk, a je tik pred koncem prve četrtine zgrešil kar tri proste mete zapored. Takrat mu je Redick očital, da se ne trudi dovolj za ekipo.

Jarred Vanderbilt and JJ Redick have a heated exchange on the bench 😬 pic.twitter.com/a69c26eGlR — FanDuel (@FanDuel) April 8, 2026

Mladi trener Lakersov na srečanju ni bil zadovoljen niti pristopom Ruija Hachimure, ki po njegovem mnenju ni opravljal zadanih nalog. Tudi v tem primeru je zahteval minuto odmora in zamenjal Japonca. Ta je vse skupaj sprejel bistveno bolj mirno od Vanderbilta. Redick, ki se zaveda, kako nebogljeni so njegovi varovanci brez najboljših igralcev, je javno kritiko namenil tudi prvemu centru Deandreju Aytonu, ki je imel znova težave, ko so mu soigralci namenjali podaje, sam pa ni mogel trdneje prijeti žoge.

Zdesetkani Lakersi so proti prvakom lige NBA dosegli le 87 točk.

Lakersi so tako padli v črni niz, glede na poškodbe najboljših igralcev pa se jim ne piše nič dobrega. Proti OKC so doma izgubili prvič po 24. februarju. Vmes so vknjižili deset zaporednih zmag, a je pravljičnega obdobja žal konec. Nov izziv sledi v noči na petek, ko se bodo pomerili z Golden State Warriorsi.