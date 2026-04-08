Katastrofa LA Lakersov pred domačimi navijači, poškodovan tudi LeBron James

Zdesetkani Los Angeles Lakersi so v domači Crypto.com Areni prejeli nov močan udarec. Aktualni prvaki Oklahoma City Thunder so se ob rezultatu 123:87 poigrali z domačo zasedbo. Potem ko sta redni del sezone že končala Luka Dončić in Austin Reaves, je tokrat obsedel še LeBron James, ki ima težave s stopalom, na parketu pa ni bilo niti Jaxsona Hayesa. Neverjetni Shai Gilgeous-Alexander je s 25 točkami– rekord lige NBA po zaporednih tekmah z več kot 20 točkami je podaljšal na 139 tekem – poveljeval gostom. Ti so se poigrali z domačo zasedbo, ki je v nehvaležnem položaju pred začetkom končnice.

LA Lakers : Oklahoma City Thunder 87:123 (27:34, 47:65, 62:93) Hachimura 15, Timme in Nick Smith Jr. 11, Kennard 10, 9 as., Thiero 10; Shai Gilgeous-Alexander 25, 8 as., Holmgren 15, 10 sk., Joe 18, McCain 15

Neverjetno je, kako se lahko v nekaj dneh stvari postavijo povsem na glavo. Kako lahko garanje celotne sezone v veliki meri pade v vodo v enem samem tednu. Prejšnji teden smo govorili še o vročih LA Lakersih, teden pozneje pa govorimo o bolnišnici in mizernih predstavah na parketu.

V noči na sredo je ekipi nasproti stal isti tekmec kot pred tednom – aktualni prvaki Oklahoma City Thunder –, a je imel glavni trener J. J. Redick povsem drugačno zasedbo in drugačne skrbi.

Če so takrat košarkarji Oklahome povsem povozili goste iz Los Angelesa, je bila bistveno večja skrb poškodba Luke Dončića. Na stranskem tiru se je kmalu za slovenskim košarkarskim zvezdnikom znašel še Austin Reaves in oba sta končala redni del sezone.

Na stranskem tiru še James

Zdaj so se pojavile nove težave. LeBron James ima težave s stopalom, zato je tudi on izpustil obračun z Oklahomo, a je slutiti, da gre za preventivno ravnanje, da bo izkušeni košarkar pripravljen na odločilne zaključne boje rednega dela lige NBA.

Proti najboljši ekipi v tej sezoni sta manjkala še Marcus Smart, ki je že dalj časa odsoten – v pogon naj bi se vrnil ta teden –, in bodoči slovenski reprezentant Jaxon Hayes, ki je najverjetneje tako kot James počival, saj je bilo Redicku jasno, da bodo težko parirali Oklahomi.

LeBron James se je prav tako znašel na stranskem tiru. Odsoten je bil zaradi bolečin v stopalu, a v taboru LA Lakersov verjamejo, da so te težave kratkotrajne.

Prvi mož stroke pri Lakersih je moral tako tekmo začeti s postavo, ki si je navijači LA Lakersov niti v sanjah ne bi zamislili: Rui Hachimura, Drew Timme, Jake LaRavia, Deandre Ayton in Luke Kennard.

In na samem uvodu je postalo jasno, da domača zasedba ne bo kos kakovostni gostujoči zasedbi. Shai Gilgeous-Alexander je imel prvi glavno besedo, nato je šest zaporednih točk dosegel center Chet Holmgren za vodstvo z 8:2. V uvodu so imeli gostje vseskozi prednost, najbolj so se jim Lakersi približali po trojki centra Drewa Timma za 15:16.

Oklahoma se je sredi druge četrtine odpeljala

Stvari je na svoje mesto postavil Shai in gostje so bili hitro pri vodstvu 26:19. Domači so se po delnem izidu in trojki Kobeja Bufkina priključili pri 25:26, kar pa je bil labodji spev v uvodni četrtini, ki so jo gostje končali z rezultatom 34:27.

Pričakovati je bilo, da se bo Oklahoma po uvodnih 12 minutah odpeljala, a se je Redickova četa še enkrat vrnila. Po trojki Ruija Hachimure je celo izenačila rezultat pri 36:36 in kasneje po uspešni akciji Luke Kennarda pri 42:42. Takrat pa so gostje stopili na plin in začeli povečevati naskok iz minute v minuto.

Najvišji je znašal 19 točk, ko je na semaforju Crypto.com Arene pisalo 65:46, ob polčasu pa je bil rezultat 65:47 za goste.

Shai Gilgeous-Alexander nadaljuje zgodovinski strelski niz lige NBA – podaljšal ga je na 139 tekem

Tudi tretja četrtina je bila v znamenju gostov, pri katerih se je dokončno razigral Shai Gilgeous-Alexander, ki nadaljuje izjemno serijo. Ob koncu tega dela igre, ko so gostje vodili z 90:60, se je na klop usedel pri 25 točkah. To je pomenilo, da je že na 139. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk, tako da iz tekme v tekmo izboljšuje zgodovinski strelski niz v ligi NBA.

Več kot četrtino smo tako spremljali rezerviste na delu, saj je bilo jasno, da bodo gostje vknjižili 63. zmago v sezoni. Tri tekme pred koncem imajo ravno toliko zmag prednosti pred San Antonio Spursi, ki so na drugem mestu zahodne konference.

Lakersi četrti na zahodu, a lahko padejo še nižje. Bodo Houston Rocketsi tekmec v končnici?

LA Lakersi so po tretjem zaporednem porazu padli na četrto mesto, vsega zmago manj pa imajo na petem mestu Houston Rocketsi. Videti je, da bi lahko bili prav ti prvi nasprotnik zasedbe iz Kalifornije v končnici lige NBA. Vprašanje je le, kdo bo imel prednost domačega parketa. Glede na dogodke zadnjih dni bi se lahko na preostalih treh tekmah zgodilo, da bodo Lakersi padli celo na peto mesto, potem ko so bili še pred tednom na tretjem.

Luka Dončić je v Madridu, kjer je prejel injekcijo, da bi se poškodba zadnje stegenske mišice hitreje zacelila. Foto: Guliverimage

Bolj kot vrstitev tabor LA Lakersov skrbi vrnitev Luke Dončića in Austina Reavesa, ki imata težave s poškodbami. Pomemben obračun jih čaka v noči na petek, ko bodo gostovali pri Golden State Warriorsih, ki imajo spet v pogonu Stephena Curryja.

Liga NBA, 7. april:

