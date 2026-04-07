Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. T. K., Pe. M.

Torek,
7. 4. 2026,
6.23

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Victor Wembanyama San Antonio Spurs Nikola Jokić Denver Nuggets Liga NBA Liga NBA

Liga NBA, 6. april

Denver z vročim Jokićem po drami priredil preobrat in prehitel Dončićeve, predčasen konec za Wembanyamo

Nikola Jokić, Denver Nuggets | Nikola Jokić je k deveti zaporedni zmagi Denver Nuggets prispeval trojni dvojček. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Košarkarji Denver Nuggets so po dramatičnem boju in podaljšku s 137:132 premagali Portland Trail Blazers in vknjižili deveto zaporedno zmago, s katero so na tretjem mestu zahodne konference prehiteli Los Angeles Lakers. Ta se bo moral še nekaj časa znajti brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa. Za tekmo proti vodilni Oklahomi (v noči na sredo) pa je vprašljiv tudi LeBron James. Ob zmagi Denverja, ki je v četrti četrtini zaostajal tudi za 17, a priredil preobrat in izsilil podaljšek, je blestel srbski center Nikola Jokić, ki je vpisal 33. trojni dvojček (35 točk, 14 skokov, 13 asistenc). V podaljšku je bil razpoložen Jamal Murray, dosegel je sedem od svojih 20 točk. San Antonio Spurs je premagal Philadelphio, prvi zvezdnik Spursov Victor Wembanyama pa je zaradi kontuzije levega rebra srečanje končal predčasno. O tem, kako resna je poškodba, trener Mitch Johnson, po zmagi še ni imel odgovora.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
