Denver z vročim Jokićem po drami priredil preobrat in prehitel Dončićeve, predčasen konec za Wembanyamo

Košarkarji Denver Nuggets so po dramatičnem boju in podaljšku s 137:132 premagali Portland Trail Blazers in vknjižili deveto zaporedno zmago, s katero so na tretjem mestu zahodne konference prehiteli Los Angeles Lakers. Ta se bo moral še nekaj časa znajti brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa. Za tekmo proti vodilni Oklahomi (v noči na sredo) pa je vprašljiv tudi LeBron James. Ob zmagi Denverja, ki je v četrti četrtini zaostajal tudi za 17, a priredil preobrat in izsilil podaljšek, je blestel srbski center Nikola Jokić, ki je vpisal 33. trojni dvojček (35 točk, 14 skokov, 13 asistenc). V podaljšku je bil razpoložen Jamal Murray, dosegel je sedem od svojih 20 točk. San Antonio Spurs je premagal Philadelphio, prvi zvezdnik Spursov Victor Wembanyama pa je zaradi kontuzije levega rebra srečanje končal predčasno. O tem, kako resna je poškodba, trener Mitch Johnson, po zmagi še ni imel odgovora.