Napad na vojaško bazo v Kuvajtu: ranjeni ameriški vojaki, poškodovani dragi droni

Ostanki sestreljene balistične rakete so v petek zadeli vojaško bazo Ali Al Salem v Kuvajtu. Lažje ranjenih je več ameriških državljanov, zadeta sta bila dva drona MQ-9 Reaper, poroča Bloomberg. Po navedbah vira, seznanjenega z napadom, je kuvajtska zračna obramba prestregla raketo Fateh-110, vendar so razbitine padle na bazo.

Lažje poškodbe v bazi je utrpelo pet ljudi, med katerimi so izvajalci in aktivno vojaško osebje.

En brezpilotni letalnik MQ-9 Reaper je uničen, drugi je resno poškodovan, cena enega pa znaša okoli 25,7 milijona evrov. Uporabljajo jih za obveščevalne, nadzorne in izvidniške misije, oboroženi so lahko tudi za izvajanje natančnih napadov.

Napad se je zgodil v času, ko ZDA razmišljajo o podaljšanju krhkega premirja, ki velja od aprila, čeprav sta obe strani v tem obdobju nadaljevali z omejenimi napadi.