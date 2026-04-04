Los Angeles Lakers so v zaključku rednega dela v ligi NBA ostali brez najboljšega strelca Luke Dončića, ki je na nedavni tekmi s prvaki iz Oklahome City staknil neprijetno poškodbo stegenske mišice. Nove skrbi trenerju JJ Redicku povzroča tudi Austin Reaves, ki je v Dallasu opravil pregled z magnetno resonanco. Ta je pokazal poškodbo poševne trebušne mišice druge stopnje, zaradi katere bo izpustil preostanek rednega dela sezone.

Austin Reaves je bil po poročanju ameriških medijev v Dallasu, tako kot Luka Dončić, na pregledu z magnetno resonanco (MRI). Izvidi za Lakerse niso bili dobri, saj so pokazali, da si je poškodoval poševno trebušno mišico druge stopnje.

Gre za delno raztrganino mišice ob strani trupa, ki ima ključno vlogo pri rotacijah telesa. Ker okrevanje običajno traja več tednov, tveganje za ponovitev poškodbe pa je veliko, obstaja realna možnost, da bo Reaves izpustil tudi prvi krog končnice in ne le zaključek rednega dela lige NBA.

Za Lakerse je to nov hud udarec, potem ko je prvi zvezdnik kalifornijske zasedbe Luka Dončić prav tako že končal redni del sezone. Na nedavni tekmi s prvaki iz Oklahome si je natrgal stegensko mišico na levi nogi, zato v rednem delu ne bo več igral. Ameriški mediji so se ob tem razpisali o pomenu natrganine druge stopnje, pri čemer je med zdravniki specialisti prevladalo mnenje, da takšna poškodba zahteva od tri do štiri tedne okrevanja. To pomeni, da bi se Dončić lahko v kader Jezernikov vrnil šele v drugem krogu končnice.

JJ Redick: Igrati bomo morali drugače

"S strateškega in taktičnega vidika bomo očitno morali igrati nekoliko drugače." Foto: Reuters V prvem krogu se bodo najverjetneje morali Lakersi znajti brez prvega strelca Dončića in tudi Reavsa. "S strateškega in taktičnega vidika bomo očitno morali igrati nekoliko drugače," je danes po treningu v Dallasu priznal tudi JJ Redick, ko še ni videl teže poškodbe pri Reavesu. Časa za objokovanje nima, v noči na ponedeljek bo moral s preostankom ekipe premagati Maverickse, vsaka izgubljena tekma do konca rednega dela sezone lahko pomeni zdrs po lestvici in z njim težjega tekmeca v prvem krogu končnice.

"Imamo dovolj moči, da lahko igramo prek LeBrona, Ruija, DA-ja (Deandreja Aytona, op. p.). Potem pa bomo morali počakati in videti, kdaj se bo vrnil tudi Marcus Smart. Ampak naša misija se ni spremenila: želimo osvojiti tretje mesto na zahodu in želimo zmagati v seriji prvega kroga končnice," ostaja odločen Redick. "Vem tudi, da bo Luka naredil vse, da se čim prej vrne in nam pomaga. Ne vemo natančno, kakšna je časovnica za njegov povratek, ampak dotlej imamo jasen cilj. Osvojitev tretjega mesta v konferenci in zmago v prvem krogu končnice," je še dodal ameriški trener.

