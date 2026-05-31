SP v hokeju 2026 hokej Švica Finska

Nedelja, 31. 5. 2026, 9.22

SP v hokeju, finale

Švicarji vendarle do prvega naslova ali Finci do petega?

švicarska hokejska reprezentanca | Švicarji bodo tretjič zapored igrali v finalu. Bodo prvič postali prvaki? | Foto Reuters

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici bo danes znan prvak tekmovanja. Ob 20.20 se bodo gostitelji Švicarji za prvi naslov svetovnih prvakov pomerili s Finci. Ob 15.20 si bodo nasproti stali Kanadčani in presenečenje prvenstva Norveška.

Finci so se v finale uvrstili z zmago 4:2 proti Kanadi, lovili bodo peti svetovni naslov, prvega po letu 2022. 

V finalu se bodo srečali s Švico, ki jih je ugnala v skupinskem delu.

Švicarji so v polfinalu s 6:0 premagali Norvežane in se tretjič zapored prebili v finale svetovnega prvenstva. Zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo svetovni prvaki, potem ko so na SP do zdaj osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij.

Presenečenje turnirja Norveška bo v nedeljo popoldne poskušala osvojiti svoje prvo odličje, je pa že s polfinalom izenačila svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Četrta je bila že leta 1951.

Svetovno prvenstvo, zaključni boji

Finale in tekma za 3. mesto (Zürich)

Nedelja, 31. maj

