Nedelja, 31. 5. 2026, 9.22
55 minut
SP v hokeju, finale
Švicarji vendarle do prvega naslova ali Finci do petega?
Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici bo danes znan prvak tekmovanja. Ob 20.20 se bodo gostitelji Švicarji za prvi naslov svetovnih prvakov pomerili s Finci. Ob 15.20 si bodo nasproti stali Kanadčani in presenečenje prvenstva Norveška.
Finci so se v finale uvrstili z zmago 4:2 proti Kanadi, lovili bodo peti svetovni naslov, prvega po letu 2022.
V finalu se bodo srečali s Švico, ki jih je ugnala v skupinskem delu.
Švicarji so v polfinalu s 6:0 premagali Norvežane in se tretjič zapored prebili v finale svetovnega prvenstva. Zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo svetovni prvaki, potem ko so na SP do zdaj osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij.
Presenečenje turnirja Norveška bo v nedeljo popoldne poskušala osvojiti svoje prvo odličje, je pa že s polfinalom izenačila svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Četrta je bila že leta 1951.
Svetovno prvenstvo, zaključni boji
Finale in tekma za 3. mesto (Zürich)
Nedelja, 31. maj