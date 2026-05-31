Nedelja, 31. 5. 2026, 19.24

Liga NLB, finale in boj za tretje mesto, drugi tekmi

Celjani z drugo zmago nad Slovanom do naslova prvakov

Avtor:
Š. L.

Celje Pivovarna Laško | Celjani so državni prvaki. | Foto Jan Gregorc

Foto: Jan Gregorc

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi lige NLB premagali LL Grosist Slovan z 41:39 (19:17) in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42:38. Slovan je tako sezono sklenil brez lovorike.

Domača rokometna sezona 2025/26 se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev iz knežjega mesta. Na aprilskem zaključnem turnirju v Ljubljani so najprej osvojili slovenski pokal, po dveh finalnih zmagah proti branilcem naslova iz slovenske prestolnice pa še državno prvenstvo. Na dosedanjih državnih prvenstvih so bili petkrat najboljši tudi Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.

Na drugi finalni tekmi sta bila v celjski ekipi najučinkovitejša Ukrajinec Oleksandr Onufrijenko in Luka Perić, ki sta dosegla po osem golov, Aljuš Anžič in Andraž Makuc sta za zmago prispevala po sedem zadetkov. Bruno Vili Zobec in Tarik Mlivić sta za ljubljansko zasedbo dosegla po sedem golov.

Nedelja, 31. maj:

Kvalifikacije za 1. ligo:
Sobota, 30. maj:

Finale lige NLB in boj za tretje mesto

Slovan : Celje Pivovarna Laško  /0:2/
Trimo Trebnje - Slovenj Gradec  /1:0/

/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvice po drugem delu tekmovanja:

Za obstanek:

