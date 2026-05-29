Pregledano vozilo, financiranje in jamstvo: zakaj dražbe niso več to, kar so bile?

Ko je beseda nanesla na avtomobilske dražbe , je veliko ljudi še nedavno pomislilo predvsem na trgovce, uvoz iz tujine in precej tvegan način nakupa vozila. Dražbe so imele sloves nečesa, kjer moraš dobro poznati trg, hitro sprejemati odločitve in predvsem sprejeti določeno mero negotovosti. Danes je slika precej drugačna.

Tudi v Sloveniji postajajo dražbe vozil dostopnejše fizičnim osebam, hkrati pa se spreminja tudi sama uporabniška izkušnja. V ospredju niso več samo cena in hitro licitiranje, ampak tudi preglednost, varnost in enostavnejši postopek — tako pri nakupu kot pri prodaji vozila.

Dražbe niso več rezervirane samo za trgovce

Ena največjih sprememb je prav to, da dražbe vozil niso več namenjene le profesionalnim kupcem.

Fizične osebe lahko danes spremljajo dražbe, oddajajo ponudbe in sodelujejo v postopku brez občutka, da vstopajo v zaprt sistem za poznavalce avtomobilskega trga. V Sloveniji to omogoča DoberAvto.si. Cilj ni ustvarjati občutka tveganja ali pritiska, ampak ponuditi bolj pregleden način nakupa vozila. To pomeni manj ugibanja in več informacij, ki uporabniku pomagajo pri odločitvi.

Pregledano vozilo pomeni manj vprašajev

Pri rabljenih vozilih je največja težava pogosto zelo preprosta: kupec ne ve, komu in čemu lahko zaupa. Zato imajo pregledana vozila danes bistveno večjo težo kot nekoč. Jasne informacije o stanju vozila uporabniku omogočajo bolj realen vpogled v to, kaj dejansko kupuje.

Na DoberAvto.si so vozila pregledana pred vključitvijo v dražbo, kar pomembno zmanjša občutek negotovosti, ki je bil nekoč pogosto povezan z dražbami vozil.

In prav občutek večje transparentnosti je eden glavnih razlogov, zakaj tak način nakupa postaja zanimiv tudi za širši krog kupcev.

Ko je financiranje vključeno že v proces nakupa

Nakup avtomobila danes ni samo izbira vozila. Za veliko ljudi je pomembno tudi vprašanje financiranja. Če mora uporabnik po izbiri vozila šele začeti iskati možnosti financiranja, postane celoten proces precej bolj zapleten. Zato postaja pomembno, da je financiranje vključeno že v samo uporabniško izkušnjo.

Na DoberAvto.si je mogoče možnosti financiranja preverjati že med samim procesom izbire vozila, kar uporabniku omogoča boljši pregled nad celotnim stroškom nakupa. Manj dodatnih korakov pomeni tudi manj stresa in hitrejšo odločitev.

Jamstvo spreminja občutek nakupa

Pomembna razlika med današnjimi dražbami in predstavami, ki jih imajo ljudje o njih, je tudi občutek varnosti po nakupu.

Vključeno jamstvo ni samo formalnost, ampak pomemben signal zaupanja. Kupcu daje občutek, da nakup ne pomeni skoka v neznano, ampak bolj premišljeno odločitev.

To je še posebej pomembno pri rabljenih vozilih, kjer ljudje pogosto iščejo predvsem občutek miru in predvidljivosti.

Tudi prodaja vozila je lahko precej manj stresna

Ne spreminja se samo nakup vozil, ampak tudi prodaja. Veliko lastnikov avtomobilov se želi izogniti objavljanju oglasov, usklajevanju ogledov, neskončnim pogajanjem in neodzivnim kupcem. Prodaja vozila je pogosto precej bolj zamudna in stresna, kot si ljudje predstavljajo.

Zato postajajo dražbe zanimive tudi za prodajalce. Na DoberAvto.si lahko uporabnik vozilo odda v postopek dražbe, ekipa pa ga po oddaji kontaktira in pomaga pri nadaljnjih korakih prodaje. Lastniku se tako ni treba ukvarjati z vsakim delom procesa samostojno.

Dražbe danes niso več to, kar so bile

Digitalne platforme spreminjajo način, kako ljudje kupujejo in prodajajo avtomobile.

Ko so vozila pregledana, vključujejo jamstvo, omogočajo financiranje in uporabniku ponudijo bolj enostaven ter pregleden postopek, dražbe niso več sinonim za tveganje.

Postajajo alternativa klasičnemu nakupu ali prodaji vozila — tudi za fizične osebe v Sloveniji.

In morda je prav to največja sprememba: manj občutka “dražbe” in več občutka varnega, premišljenega nakupa ali prodaje avtomobila.

Naročnik oglasne vsebine je NLB CAR&GO d.o.o.