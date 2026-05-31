Nedelja, 31. 5. 2026, 19.38

Judo, Sarajevo, evropski pokal

Tsurkan do zmage v Sarajevu

Igor Tsurkan | Tsurkan je moral v boju za zlato ugnati kar peterico tekmecev. | Foto Tino Marić/European Judo Union

Judoist Bežigrada Igor Tsurkan je na tekmi evropskega pokala v Sarajevu dosegel zmago v kategoriji do 81 kg. Že v soboto je bila Tara Janjić v kategoriji nad 78 kg bronasta.

Tsurkan je moral v boju za zlato ugnati kar peterico tekmecev, v četrtfinalu tudi prvopostavljenega Turka Muhammeda Koca in v finalu njegovega rojaka Ermana Gurgena. Enaindvajsetletni slovenski tekmovalec ukrajinskih korenin je v boju za zlato z iponom slavil šele v podaljšku.

V družini Tsurkan so imeli danes razlog za dvojno slavje, saj je njegova mlajša sestra na tekmi mladinskega evropskega pokala v Gradcu osvojila srebro, v slovenskem finalu pa ji je preboj na vrh zmagovalnega odra v kategoriji do 81 kg preprečila Neža Mesiček.

