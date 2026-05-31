Nesreča ob Soči: osemletni otrok padel z mostu, zaradi hudih poškodb se bori za življenje

Ob reki Soči v bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodoval osemletni otrok. Na brvi čez reko Sočo se je spotaknil, padel in se po skalnatem pobočju skotalil dobrih šest metrov globoko, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi se je osemletni otrok spotaknil, padel in se z mostu po skalnatem pobočju skotalil dobrih šest metrov globoko. Ograja na omenjeni brvi je visoka en meter in ima tri jeklene vrvi. Pri padcu je otrok utrpel hude poškodbe.

Takoj po nesreči so bili na kraj napoteni pripadniki gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin, kasneje pa so poškodovanca oskrbeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Otrok je zaradi hudih poškodb v življenjski nevarnosti.

O dogodku sta bila obveščena preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve izključili tujo krivdo. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo s pisnim poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili s policije.