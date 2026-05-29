Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je na svojem rednem letnem kongresu, ki poteka ob robu svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici, določila gostitelje svetovnih prvenstev v prihodnji sezoni oziroma prihodnjem letu. Že prej je bilo znano, da bo moška reprezentanca, ki je pred dnevi obstala med elito, igrala v Nemčiji, žensko čaka pot v Tajpej, hokejisti do 20 let bodo igrali v Budimpešti, mladi upi do 18 let pa bodo v vlogi gostiteljev na Bledu. V prihodnji sezoni se bodo na nekatera prvenstva lahko vrnili Belorusi, medtem ko bodo o morebitni vrnitvi Rusov na določena tekmovanja pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF) še odločali.

Slovenska moška članska reprezentanca, ki si je pred dnevi v Švici priigrala drugi zaporedni obstanek med svetovno hokejsko elito, bo prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo potekalo od 14. do 30 maja 2027 v Düsseldorfu in Mannheimu (Nemčija).

Na prvenstvu bodo poleg Slovenije predvidoma nastopile reprezentance Avstrije, Češke, Danske, Finske, Kanade, Kazahstana, Latvije, Madžarske, Nemčije, Norveške, Slovaške, Švedske, Švice, Ukrajine in ZDA. Skupina in lokacija igranja posameznih tekem uvodnega dela tekmovanja bosta določeni po koncu letošnjega turnirja.

Slovenska ženska članska reprezentanca je v letošnji sezoni na domačem prvenstvu divizije II-A na Bledu osvojila drugo mesto. Naslednje svetovno prvenstvo v omenjeni diviziji bo, potem ko je IIHF spremenila razpored tekmovanj, potekalo jeseni prihodnje leto. V omenjenem kakovostnem razredu svetovnega ženskega hokeja se bodo od 7. do 13 novembra 2027 v Tajpeju (Kitajski Tajpej) pomerile reprezentance Avstralije, Hongkonga (Kitajska), Kitajskega Tajpeja, Severne Koreje, Slovenije in Španije.

Slovenska moška reprezentanca do 20 let je na decembrskem domačem prvenstvu na Bledu osvojila četrto mesto in bo tudi v prihodnje tekmovala v tem kakovostnem razredu mladinskega hokeja. V prihodnji sezoni bo gostitelj svetovnega prvenstva divizije I-A sosednja Budimpešta (Madžarska), ki bo tako od 6. do 12. decembra 2026 gostila izbrane vrste Avstrije, Danske, Kazahstana, Madžarske, Slovenije in Ukrajine.

Bled bo aprila 2027 prizorišče svetovnega prvenstva do 18 let (divizija I-A). Foto: Luka Kotnik

Slovenska moška reprezentanca do 18 let , ki je na prvenstvu na Poljskem osvojila peto mesto, bo v prihodnji sezoni znova tekmovala v diviziji I-A. Gostitelj svetovnega prvenstva bo Bled, kjer se bodo od 18. do 24. aprila 2027 merile ekipe Kazahstana, Madžarske, Nemčije, Slovenije, Švice in Ukrajine.

Belorusi se vračajo na nekatera tekmovanja, o Rusiji bodo še odločali

Pri IIHF so zapisali, da so se po odločitvi disciplinske komisije IIHF, ki je svetu IIHF naložila ponovno analizo varnostnih tveganj, povezanih z nastopom Belorusije na prvenstvih 2026/2027, ter na podlagi razprav in analiz tveganj z ustreznimi organizacijskimi odbori odločili, da bodo v prihodnji sezoni začeli postopno vključevati Belorusijo na nekatera tekmovanja.

Belorusi in Belorusinje bodo tako lahko igrali na SP za moške do 18 let, na svetovnem prvenstvu za ženske divizije IV in na svetovnem prvenstvu za ženske do 18 let divizije III-B 2026/2027.

Moška članska reprezentanca Belorusije prihodnje leto tako naj še ne bi imela pravice igranja na svetovnem prvenstvu.

Beloruski hokej se bo v prihodnjem letu lahko vrnil na nekatera prvenstva pod okriljem IIHF. Vrnitev moške članske reprezentance za leto 2027 sicer še ni predvidena. Foto: Guliverimage

Razpravljali so tudi o vrnitvi Rusije na tekmovanja. Disciplinska komisija IIHF je 25. maja izdala svojo odločitev in razveljavila prejšnjo odločitev sveta iz januarja 2026, ki je predvidela, da se ruskim ekipam v prihodnjem letu še ne prižge zelene luči.

Ob tem je disciplinska komisija poudarila, da to ne pomeni, da je Rusija samodejno ponovno vključena, pač pa je svet IIHF pozvala k ponovni analizi na podlagi varnostnih, operativnih in športnih načrtov. Kot so še zapisali pri IIHF, bo svet na podlagi pridobljenih informacij za vsak dogodek posebej sprejel odločitev o upravičenosti Rusije do udeležbe na prihodnjih tekmovanjih pod okriljem IIHF.

Rusi sicer zaradi vojaškega napada na Ukrajino zadnja štiri leta ne smejo igrati na SP.