Norveška hokejska pravljica na svetovnem prvenstvu v Švici se nadaljuje. Skandinavci so v četrtek spisali zgodovino in se prvič, odkar prvenstvo poteka po zdajšnjem sistemu, uvrstili v polfinale. Znova je bil v središču pozornosti v Sloveniji rojeni Tinus Luc Koblar, ki je odraščal na Norveškem in je pri komaj 18 letih nepričakovano postal eden glavnih adutov napada. "Kapo dol," je po četrtfinalni zmagi Norveške nad Latvijo (2:0), h kateri je Koblar prispeval že šesti gol na prvenstvu, varovanca pohvalil selektor Petter Thoresen.

Lani je bila Danska, letos pa je največje presenečenje svetovnega hokejskega prvenstva Norveška. Pet zmag in dva poraza (eden od teh v podaljšku proti Kanadi) v skupinskem delu je bilo dovolj, da je skandinavska reprezentanca predtekmovanje končala na drugem mestu, kar ji do letos še ni uspelo. S tem so si priigrali na papirju najlažjega četrtfinalnega tekmeca Latvijo in opravili tudi z njim.

Znova se je med strelce vpisal sin nekdanjih slovenskih olimpijcev Andreje (nekoč Grašič) in Jerneja Koblarja Tinus Luc Koblar. Ta je prve hokejske korake naredil v Sloveniji, na Bledu, nato pa se z družino pred več kot desetletjem preselil na Norveško, ki jo danes zastopa na reprezentančnem odru. In to izjemno.

Najstnik je ob debiju na članskih svetovnih prvenstvih na osmih tekmah vpisal že šest zadetkov in tri asistence. Šesti gol je prišel ob še kako pomembnem trenutku, v 28. minuti četrtfinala proti Latviji za vodstvo z 1:0. Norvežani so z njim tlakovali pot do zgodovinske zmage. Ob koncu tekme so Latvijci poskušali izenačiti brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim je načrte prekrižal še en član napada izvrstne mlade norveške generacije Noah Steen in postavil končni rezultat velike zmage, ob kateri se je v vratih izkazal Henrik Haukeland, ki je zaustavil vseh 35 strelov tekmecev.

"Neverjetno sem ponosen in srečen. Igranje v polfinalu svetovnega prvenstva je uresničitev sanj. Preplavljajo me čustva. Ponosen sem na našo ekipo," je Koblar po veliki zmagi dejal za Dagbladet. "Preprosto moramo sneti klobuk pred njim," je za VG dejal selektor Petter Thoresen. Foto: Reuters

Norveški mediji so polni hvalnic na račun hokejista slovenskih korenin, prav tako njegovi soigralci in selektor. "Je izjemen talent, kakršnih ni veliko. Preprosto moramo sneti klobuk pred njim," je za VG dejal selektor Petter Thoresen in pripomnil, da se ne spomni, da bi kdaj pri 18-letniku videl toliko talenta.

"Poskušam se spomniti časov, ko sem bil sam v njegovih letih ... Takrat si nisem upal izustiti niti besede. Impresivno je videti, kaj vse ponuja na ledu in koliko prispeva k ekipi," je o Koblarju dejal kapetan Norvežanov Andreas Martinsen, napadalec Håvard Salsten pa je za VG dodal: "Je sredi odličnega prvenstva. Gre za fanta, ki se zabava, hodi naokoli in se hihita, na ledu pa je v svojem svetu. Videti je, kot da ne bi vedel, da igra četrtfinale prvenstva. Preprosto gre na led in se odlično zabava (ne glede na pomembnost tekme, op. p.). Že zdaj je res dober hokejist, super ga bo spremljati v prihodnosti." Kapetan Andreas Martinsen pravi, da si pri Koblarjevih letih ni upal niti govoriti, kaj šele, da bi kazal takšne predstave, kot jih njegov 17 let mlajši soigralec. Foto: Guliverimage

Za Vikinge je to premierna uvrstitev v polfinale, odkar svetovno prvenstvo poteka po zdajšnjem sistemu. Njihova najboljša uvrstitev je četrto mesto, a od te je minilo že 75 let.

Zdaj bodo imeli priložnost, da vse skupaj še nadgradijo. V polfinalu jih v soboto ob 15.20 čakajo gostitelji Švicarji, ki so na domačem prvenstvu še neporaženi in lovijo premierni naslov svetovnih prvakov. Norvežani so samozavestni, da lahko preskočijo tudi Švico. Ali jim bo uspelo, bo jasno v soboto okoli 18. ure.

Norvežane v boju za finale v soboto čaka neporažena gostiteljica Švica, ki se doma poteguje za prvi naslov svetovnih prvakov. Foto: Reuters

V drugem polfinalu se bosta v soboto ob 20.20 pomerili Kanada in Finska.