Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
19.34

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hviča Kvarachelia nogomet PSG liga prvakov liga prvakov

Nedelja, 31. 5. 2026, 19.34

6 minut

MVP

Hviča Kvarachelia najboljši igralec lige prvakov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Khvicha Kvaratskhelia | Hviča Kvarachelia je najboljši igralec lige prvakov. | Foto Reuters

Hviča Kvarachelia je najboljši igralec lige prvakov.

Foto: Reuters

Gruzijski nogometaš Hviča Kvarachelia, član zmagovalcev lige prvakov v sezoni 2025/26, ekipe PSG, je dobil priznanje za najboljšega nogometaša v tem tekmovanju, je danes sporočila krovna evropska zveza Uefa.

Parižani so v soboto po streljanju enajstmetrovk v finalu v Budimpešti premagali Arsenal, Uefina tehnična komisija pa je danes podelila nagrado za najboljšega igralca celotne sezone elitnega klubskega tekmovanja.

Prislužil si jo je Kvarachelia, ki je bil najpomembnejši člen PSG. Zbral je 16 nastopov v ligi prvakov, odigral skupno 1141 minut, dosegel deset golov in podal pri šestih zadetkih, so podelitev nagrade pojasnili pri Uefi.

Tudi v finalu je imel velik delež pri zmagi PSG, saj je prav nad njim Cristhian Mosquera naredil prekršek za enajstmetrovko, s katero je Ousmane Dembele izenačil v rednem delu tekme na 1:1.

Nagrado je Uefa uvedla v sezoni 2021/22, pred Kvarachelio pa so jo dobili Karim Benzema (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid) in v prejšnji sezoni Ousmane Dembele (PSG).

Arsenal parada
Sportal Šampionska parada za Arsenal, a z napako #video
THUMB
Sportal Čeferin se je z gesto na podelitvi znašel v središču pozornosti
Navijači PSG
Sportal Veliko slavje PSG zasenčili izgredi: več kot 400 aretiranih
finale lige prvakov PSG Luis Enrique
Sportal Enrique: Bilo je težje kot lani. Rice: Grozno je izgubiti na tak način.
finale lige prvakov PSG
Sportal PSG je ubranil evropski naslov! Noro, kako sta topničarja zapravila 11-metrovko.
Hviča Kvarachelia nogomet PSG liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.