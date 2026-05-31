Hviča Kvarachelia najboljši igralec lige prvakov

Gruzijski nogometaš Hviča Kvarachelia, član zmagovalcev lige prvakov v sezoni 2025/26, ekipe PSG, je dobil priznanje za najboljšega nogometaša v tem tekmovanju, je danes sporočila krovna evropska zveza Uefa.

Parižani so v soboto po streljanju enajstmetrovk v finalu v Budimpešti premagali Arsenal, Uefina tehnična komisija pa je danes podelila nagrado za najboljšega igralca celotne sezone elitnega klubskega tekmovanja.

Prislužil si jo je Kvarachelia, ki je bil najpomembnejši člen PSG. Zbral je 16 nastopov v ligi prvakov, odigral skupno 1141 minut, dosegel deset golov in podal pri šestih zadetkih, so podelitev nagrade pojasnili pri Uefi.

Tudi v finalu je imel velik delež pri zmagi PSG, saj je prav nad njim Cristhian Mosquera naredil prekršek za enajstmetrovko, s katero je Ousmane Dembele izenačil v rednem delu tekme na 1:1.

Nagrado je Uefa uvedla v sezoni 2021/22, pred Kvarachelio pa so jo dobili Karim Benzema (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid) in v prejšnji sezoni Ousmane Dembele (PSG).