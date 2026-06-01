Škofja Loka: otrok med kolesarjenjem padel v potok in se huje poškodoval

Gorenjski policisti so v nedeljo nekaj čez 13. uro v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Otrok, ki je kolesaril skupaj z očetom, je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu v strugo potoka in se pri tem hudo poškodoval. Otroka so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjski regijski center za obveščanje poroča, da je otrok v Potočnikovi ulici v Škofji Loki zapeljal z makadamske ceste čez previs in padel okoli štiri metre nižje v strugo potoka. Otroka je iz vode uspelo rešiti očetu, ki ga je spravil do brežine potoka, kjer so ga škofjeloški prostovoljni gasilci skupaj s tamkajšnji reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli in ga s pomočjo vrvne tehnike spravili do ceste. Gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske in otroka prenesli v helikopter.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je po njihovih informacijah otrok v levem ovinku zapeljal s ceste mimo mostu čez potok v strugo in se hudo poškodoval. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in bodo po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah prometne nesreče obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.