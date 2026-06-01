Župan Kranja sprožil akcijo zaradi kače: intervencija se bo nadaljevala

Župan Kranja Matjaž Rakovec se je na omrežju Facebook zahvalil gasilcem in drugim sodelujočim, ki so se takoj odzvali, da bi odstranili kačo, ki je prilezla iz parkomata. A kače žal niso našli. Z iskalno akcijo bodo nadaljevali. Župana je o kači obvestila obiskovalka.

"Iskrena hvala gasilcem, civilni zaščiti, Komunali Kranj in vsem preostalim, ki so se danes nemudoma odzvali na moje klice in začeli reševati situacijo," ja zapisal Rakovec in dodal, da ga je poklicala obiskovalka Kranja "in mi sporočila, da je na parkirišču na Hujah iz parkomata prilezla kača".

Kače ni bilo, iskalno akcijo bodo nadaljevali

A ko so pristojne službe prišle na teren, kače tam ni bilo. "Po pregledu parkomata je bilo ugotovljeno, da kače v zgornjem delu parkomata ni več. Intervencija se bo nadaljevala jutri, ko bodo pristojne službe lahko odprle še spodnji del. V izogib še kakšni podobni situaciji bomo ustrezno ukrepali in pregledali tudi preostale parkomate," je še navedel župan.

Ob koncu zapisa se je zahvalil tudi "ozaveščeni obiskovalki za obvestilo".