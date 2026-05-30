Sezona 2005/06

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: finale lige prvakov (poraz proti Barceloni 1:2)

Najboljši strelec: Thierry Henry, 33 zadetkov

Arsenal je postal prvi londonski klub, ki se je uvrstil v finale lige prvakov. V Parizu je bila z 2:1 boljša Barcelona. Topničarji so že v 18. minuti ostali brez izključenega Jensa Lehmanna, a so manj kot 20 minut kasneje vseeno povedli z zadetkom Thierryja Henryja. Zadetka Samuela Eto'oja in Juliana Bellettija sta nato poskrbela, da je prestižna trofeja romala v katalonsko prestolnico. Norveški sodnik Terje Hauge je Jensu Lehmannu pokazal rdeči karton za prekršek nad Samuelom Eto'ojem. Foto: Guliverimage

Sezona 2006/07

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Robin van Persie, 13 zadetkov

Topničarji so se z legendarnega Highburyja preselili na stadion Emirates. Vrhunec sezone je predstavljalo finale ligaškega pokala. Tudi tokrat je Arsenal povedel, v 12. minuti je zadel Theo Walcott, nato je tehtnico na stran Chelseaja z dvema zadetkoma prevesil Didier Drogba. Wenger je tudi v finalu vztrajal pri tem, da v tem tekmovanju prednost dobijo mladi neizkušeni nogometaši.

Highbury je bil skoraj stoletje dom Arsenala. Leta 2006 so stadion porušili. Foto: Guliverimage

Sezona 2007/08

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 3. mesto

Evropa: četrtfinale lige prvakov

Najboljši strelec: Emmanuel Adebayor, 30 zadetkov

Pred začetkom sezone je klub po osmih letih zapustil takrat 29-letni Henry in se za odškodnino v višini 24 milijonov evrov odpravil v Barcelono. Arsenal zvezdnika v prvem delu sezone ni pogrešal, hitro se je povzpel na vrh lestvice in do novembra vlekel niz 28 tekem neporaženosti. Februarja 2008 je sledila grozljiva poškodba nekdanjega hrvaškega reprezentanta Eduarda, rezultatska krivulja pa je padla. Eduardo da Silva je na prvenstveni tekmi z Birminghamom utrpel zlom mečnice. Poškodba je ogrozila nadaljevanje njegove kariere, a se je čez leto dni vrnil na nogometne zelenice. Foto: Guliverimage

Sezona 2008/09

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: polfinale lige prvakov

Najboljši strelec: Robin van Persie, 20 zadetkov

V razmeroma lahki skupini (Porto, kijevski Dinamo in Fenerbahče) se je Arsenal z velikimi težavami prebil v izločilne boje lige prvakov. Šele v polfinalu je moral nato priznati premoč Manchester Unitedu, na povratni tekmi se je pod dva zadetka podpisal Cristiano Ronaldo. Topničarji prvič po letu 1986 ostanejo brez osvojene lovorike v štirih zaporednih sezonah. Cristiano Ronaldo je na povratni tekmi lige prvakov potopil topničarje. Foto: Guliverimage

Sezona 2009/10

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 3. mesto

Evropa: četrtfinale lige prvakov

Najboljši strelec: Cesc Fabregas, 19 zadetkov

Kljub neuspešni prejšnji sezoni med prestopnim rokom ni prišlo do večjih sprememb. Da bi v celoti izkoristil kreativno žilico Cesca Fabregasa, se Wenger zateče k formaciji 4-3-3, s katero je takrat na evropskih zelenicah gospodarila Barcelona. Fabregas je sezono zaključil kot prvi strelec ekipe, v ligi prvakov pa so bili za Arsenal znova usodni prav Katalonci. Ranljivost londonske obrambe je odnesla tudi boj za ostale lovorike. Cesc Fabregas je bil najboljši strelec Arsenala v sezoni 2009/10. Foto: Guliverimage

Sezona 2010/11

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Robin van Persie, 22 zadetkov

Še konec februarja je četa Arsena Wengerja za vodilnim Manchester Unitedom zaostajala zgolj za točko, a je v marcu in aprilu nato vknjižila eno samo zmago in se znova poslovila od boja za naslov. V ligi prvakov je bila spet previsoka ovira Barcelona, za podaljšanje suše pri osvajanju lovorik pa je v finalu ligaškega pokala poskrbel Birmingham City. V finalu ligaškega pokala je bil od Arsenala boljši Birmingham CIty. Foto: Guliverimage

Sezona 2011/12

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 3. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Robin van Persie, 37 zadetkov

Sezona, v kateri je klub praznoval 125. obletnico obstoja, se ni začela po željah navijačev. Klub je zapustil kapetan Fabregas, topničarji pa so v prvih treh prvenstvenih krogih osvojili zgolj eno točko. Konec avgusta so jim rdeči vragi na Old Traffordu prizadejali najhujši poraz po letu 1927. Rezultat je bil 8:2 v korist Uniteda. Med novinci v dresu Arsenala je bil 29-letni Mikel Arteta. Arsenal je na Old Traffordu doživel enega najhujših porazov v zgodovini kluba. Foto: Guliverimage

Sezona 2012/13

Trener: Arsene Wenger

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Theo Walcott, 21 zadetkov

Nova sezona za pozabo, osma zaporedna brez osvojene lovorike. Med poletnimi okrepitvami je Lukas Podolski, ki hitro postane eden osrednjih adutov londonskega napada, a to ni dovolj. Arsenal dno doseže v pokalnih tekmovanjih; v ligaškem pokalu je bil po izvajanju enajstmetrovk uspešnejši četrtoligaš Bradford City, v petem krogu pokala FA pa drugoligaš Blackburn Rovers. Arsene Wenger ob koncu sezone navijačem obljubi, da prihajajo odmevne okrepitve, s katerimi bo Arsenal v naslednjih sezonah osvajal lovorike. V pokalu FA je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši četrtoligaš Bradford City. Foto: Guliverimage

Sezona 2013/14

Trener: Arsene Wenger

Lovorika: pokal FA

Angleško prvenstvo: 4. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Olivier Giroud, 22 zadetkov

Zvezdniških okrepitev po Wengerjevi obljubi prihodnje poletje ni bilo, jezo navijačev pa je dodatno podžgal poraz v uvodnem krogu prvenstva proti Aston Villi. Arsenal je kljub temu porazu odlično odprl sezono in zasedel vrh lestvice, kjer se je obdržal skozi velik del sezone. Nekaj poškodb in porazov na medsebojnih obračunih z neposrednimi tekmeci je sicer marca prineslo že poznano zgodbo, a so topničarji uspešno prekinili osem sezon trajajočo sušo. V finalu pokala FA je padel Hull City, ki je sicer že po osmih minutah srečanja vodil z 2:0. Odločilni gol je v drugem podaljšku prispeval Aaron Ramsey. Aaron Ramsey je z zadetkom v podaljšku Arsenalu prinesel prvo lovoriko po osmih letih. Foto: Guliverimage

Sezona 2014/15

Trener: Arsene Wenger

Lovoriki: pokal FA, Community Shield

Angleško prvenstvo: 3. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Alexis Sanchez, 25 zadetkov

Iz Barcelone je na Emirates prispel Alexis Sanchez, ki že v svoji prvi sezoni na Otoku postane prvi strelec Arsenala in igralec sezone po izboru navijačev. Prvi del sezone so zaznamovale poškodbe, niz dobrih rezultatov pa je spomladi topničarje vrnil v boj za naslov. Na koncu je znova zmanjkalo nekaj točk, še petič zapored pa Wengerjevi četi ne uspe preskočiti prve stopničke v izločilnih bojih lige prvakov. Alexis Sanchez se je izkazal za veliko okrepitev topničarjev. Foto: Guliverimage

Sezona 2015/16

Trener: Arsene Wenger

Lovorika: Community Shield

Angleško prvenstvo: 2. mesto

Evropa: osmina finala lige pravkov

Najboljši strelec: Olivier Giroud, 24 zadetkov

Arsenal je sezono odprl z zmago nad Chelseajem v Community Shieldu in v prvenstvo vstopil kot favorit za prvi angleški naslov po letu 2004. Na koncu sezone se je senzacionalnega uspeha veselil Leicester City, topničarji pa so z drugim mestom vknjižili najboljšo uvrstitev v zadnjih 11 letih. Tretje zaporedne lovorike v pokalu FA ni bilo, v ligi prvakov pa se je pot znova zaprla Barcelona. Sezono 2015/16 je s senzacijo v angleškem prvenstvu zaznamoval Leicester City. Foto: Guliverimage

Sezona 2016/17

Trener: Arsene Wenger

Lovorika: pokal FA

Angleško prvenstvo: 5. mesto

Evropa: osmina finala lige prvakov

Najboljši strelec: Alexis Sanchez, 30 zadetkov

Ko je že kazalo, da je Arsenal vse bližje vrnitvi na angleški nogometni prestol, je v prvenstvu sledila najslabša uvrstitev v zadnjih 20 letih. Arsene Wenger je s svojim sedmim naslovom postal najuspešnejši trener v zgodovini pokala FA, a je bila to slaba tolažba, ki ni zadovoljila navijačev. V ligi prvakov se je nadaljevalo prekletstvo osmine finala, s skupnim rezultatom 10:2 je Angleže ponižal münchenski Bayern. Bayern se je v osmini finala lige prvakov poigral z Arsenalom. Skupni rezultat je znašal 10:2 v korist Nemcev. Foto: Guliverimage

Sezona 2017/18

Trener: Arsene Wenger

Lovorika: Community Shield

Angleško prvenstvo: 6. mesto

Evropa: polfinale lige Europa

Najboljši strelec: Alexandre Lacazette, 17 zadetkov

Prvič po sezoni 1997/98 Arsenal ni zaigral v elitni ligi prvakov, zalomilo pa se jim je tudi v drugi zaporedni sezoni. Topničarji so bili povsem razglašeni predvsem na gostovanjih, kjer so vknjižili zgolj štiri zmage, prvenstvo pa so posledično zaključili na šestem mestu. V polfinalu lige Europa je bil boljši Atletico Madrid. Prvič po sezoni 1997/98 Arsenal ni zaigral v elitni ligi prvakov. Foto: Guliverimage

Sezona 2018/19

Trener: Unai Emery

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 5. mesto

Evropa: finale lige Europa

Najboljši strelec: Pierre Emerick Aubameyang, 31 zadetkov

Arsene Wenger je začutil, da je po 22 letih napočil čas, da trenerski stolček Arsenala prepusti nekomu drugemu. Nasledil ga je Unai Emery, specialist za ligo Europa. Topničarje je popeljal vse do finala tega tekmovanja, kjer so morali priznati premoč Chelseaju. Do danes je Emery v ligi Europa zbral pet naslovov, edini finalni dvoboj je izgubil na klopi Arsenala. Legendarnega Arsena Wengerja je na klopi nasledil Unai Emery. Foto: Guliverimage

Sezona 2019/20

Trenerja: Unai Emery (do novembra), Mikel Arteta

Lovorika: pokal FA

Angleško prvenstvo: 8. mesto

Evropa: šestnajstina finala lige Europa

Najboljši strelec: Pierre Emerick Aubameyang, 29 zadetkov

Navijači severnolondonskega kluba so se morali po 5. mestu znova sprijazniti z drugorazrednim evropskim tekmovanjem, a se niso zavedali, da najslabše, najbolj temno obdobje šele prihaja. Serija slabih rezultatov je novembra s klopi odnesla Emeryja, začasno je trenersko vlogo prevzel Freddie Ljungberg, kot trajnejša rešitev pa je bil sredi decembra predstavljen Mikel Arteta. Španec v svoji prvi sezoni ni uspel obrniti rezultatske krivulje, v ligi Europa se je za pretrd oreh izkazal grški Olympiacos, Evropo pa so si topničarji priigrali šele z novim slavjem v pokalu FA. Po odhodu Unaija Emeryja je trenersko vlogo začasno prevzel Freddie Ljungberg. Foto: Guliverimage

Sezona 2020/21

Trener: Mikel Arteta

Lovorika: Community Shield

Angleško prvenstvo: 8. mesto

Evropa: polfinale lige Europa

Najboljši strelec: Alexandre Lacazette, 17 zadetkov

Četrta zaporedna sezona v ligi Europa, a tudi s te točke je za Arsenal šlo še na slabše. Pod vodstvom Mikela Artete si topničarji prvič po sezoni 1994/95 ne uspejo zagotoviti mesta v Evropi. Za končno sedmo mesto so v zadnjem krogu potrebovali remi ali poraz rivala Tottenhama, a je za veselje Spursov z dvema poznima zadetkoma poskrbel Gareth Bale. Prva polna sezona Arsenala pod vodstvom Mikela Artete se ni izšla po načrtih. Foto: Guliverimage

Sezona 2021/22

Trener: Mikel Arteta

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 5. mesto

Evropa: /

Najboljši strelec: Bukayo Saka, 12 zadetkov

Topničarji so se lahko osredotočili izključno na domača tekmovanja, a to ni prineslo pričakovanih uspehov. Pot v pokalu FA se je končala že v tretjem krogu, v polfinalu ligaškega pokala je bil boljši. Arsenal se je vrnil v Evropo, a spet ostal brez lige prvakov. Na zadnji dan sezone je znova usodna zmaga velikega tekmeca Tottenhama, ki tako konča na četrtem mestu. Bukayo Saka je kot najboljši strelec Arsenala v sezoni dosegel le 12 zadetkov. Foto: Guliverimage

Sezona 2022/23

Trener: Mikel Arteta

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 2. mesto

Evropa: osmina finala lige Europa

Najboljši strelci: Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard, Bukayo Saka – vsi po 15 zadetkov

Mikel Arteta je med poletnim prestopnim rokom močno premešal svojo zasedbo, a Arsenalova ekipa ostane ena najmlajših v premierligaški konkurenci. Ekipo s šampionskimi izkušnjami okrepita Gabriel Jesus in Oleksandr Zinchenko, z obema je Arteta že sodeloval pri Manchester Cityju. V klub se po odlični sezoni na posoji pri Marseillu vrne William Saliba. 84 osvojenih točk na koncu ni bilo dovolj za sinjemodri stroj Pepa Guardiole. Mikel Arteta je moral priznati premoč svojemu trenerskemu učitelju Pepu Guardioli. Foto: Guliverimage

Sezona 2023/24

Trener: Mikel Arteta

Lovorike: Community Shield

Angleško prvenstvo: 2. mesto

Evropa: četrtfinale lige prvakov

Najboljši strelec: Bukayo Saka, 20 zadetkov

Prav omenjeni stroj je moral na začetku sezone 2023/24 v Community Shieldu priznati premoč topničarjev. Navijači so začeli verjeti v vizijo Mikela Artete, po šestih letih premora se je na Emirates vrnila himna lige prvakov. Na severu Londona je prve obrise začela dobivati današnja šampionska zasedba Arsenala; zvezno vrsto je po osmih letih zapustil Granit Xhaka, za rekordno odškodnino londonskega kluba, ki je presegla 120 milijonov evrov, pa se je v njej kot novinec predstavil Declan Rice. Kot posojeni vratar Brentforda se k Arsenalu preseli David Raya. Londončani v celotnem prvenstvu prejmejo le 29 zadetkov, zgolj za točko pa zaostanejo za rekordnim točkovnim izkupičkom "nepremagljivih" iz sezone 2003/04. Granit Xhaka je zapustil zvezno vrsto topničarjev, pridružil se ji je Declan Rice. Foto: Guliverimage

Sezona 2024/25

Trener: Mikel Arteta

Lovorike: /

Angleško prvenstvo: 2. mesto

Evropa: polfinale lige prvakov

Najboljši strelec: Kai Havertz, 15 zadetkov

Med vidnejšimi novinci poletnega prestopnega roka sta bila Riccardo Calafiori in Mikel Merino. Arteta je v svojo sestavljanko dodajal zadnje koščke in navijači so verjeli, da je končno napočil čas. Toda še tretje leto zapored so topničarji obtičali tik pod vrhom angleškega nogometa, Manchester City je na njem zamenjal Liverpool. Za optimizem pred naslednjo sezono je poskrbela vrnitev v polfinale lige prvakov, kjer je bil boljši kasnejši prvak PSG. PSG je bil pred dobrim letom dni uspešnejši v polfinalu lige prvakov. Foto: Guliverimage

Sezona 2025/26*

Trener: Mikel Arteta

Lovorike: Premier liga

Angleško prvenstvo: 1. mesto

Evropa: finale/zmagovalec lige prvakov

Najboljši strelec: Viktor Gyökeres, 21 zadetkov

In PSG je tisti, ki lahko nocoj Mikelu Arteti kot zadnji prepreči, da se podpiše pod najuspešnejšo sezono v zgodovini londonskega kluba. Topničarji so 19. maja potrdili 14. naslov angleških prvakov, v Budimpešti se bodo poskušali danes prvič v zgodovini kluba povzpeti še na nogometni Mont Blanc. Skoraj natanko 20 let po neuspelem poskusu Thierryja Henryja in druščine.

* Pred finalom v Budimpešti.