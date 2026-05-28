Benjamin Šeško očaral Otočane: Moje je najboljše!

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško je krstno sezono v dresu Manchester Uniteda sklenil s poškodbo, zaradi katere ni stopil na zelenico vse od začetka maja. Zdaj jo bo skušal čim hitreje odpraviti in se dobro pripraviti na nove izzive, med katerimi izstopa vrnitev v ligo prvakov. Radečan na Otoku uživa vse večjo priljubljenost, v nedavnem intervjuju za Givemesport pa se je dotaknil tudi svojega zdaj že znamenitega proslavljanja zadetkov kot tudi njegov pogled na idealnega napadalca rdečih vragov, sestavljenega iz legend Uniteda. Šeška je v Manchestru obiskala tudi slovenska veleposlanica v Združenem kraljestvu Sanja Štiglic.

"Poškodba ni nedolžna, zato je nujno, da jo zaceli," je pred dnevi pojasnil selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar, ki bo moral na akcijo, v kateri bi računal tudi na najdražjega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška, še malce počakati. V začetku meseca je mladi napadalec Uniteda na dvoboju z Liverpoolom prejel udarec v mečno mišico, nato pa izpustil zadnje tri tekme rdečih vragov v tej sezoni.

S tem je izgubil tekmovalno formo, tako da se ni pojavil tudi na seznamu kandidatov za junijski reprezentančni tekmi s Ciprom (4. junija v Ljubljani) in Hrvaško (7. junija v Varaždinu), ob njegovi odsotnosti pa se bodo v boj za minute podali njegovi stanovski kolegi Žan Vipotnik, Andraž Šporar, Aljoša Matko in Ester Sokler.

Šeško in United se vračata v ligo prvakov

V krstni sezoni na Otoku je dosegel 12 zadetkov. Enajst v prvenstvu, enega v pokalu FA. Foto: Guliverimage Prihodnji teden bi se lahko pisala tudi zgodovina, saj bi lahko Šeško ostal brez enega izmed rekordov. Trenutno se še lahko pohvali s tem, da je najmlajši debitant v zgodovini slovenske državne samostojnosti, a bi lahko njegov rekord, če bo prihodnji mesec debitiral v državnem dresu članske reprezentance, krepko izboljšal dragulj Club Bruggeja Tian Nai Koren. Oba omenjena bosta v prihodnji sezoni poslušala himno lige prvakov.

Rdeči vragi se vračajo v elitno tekmovanje, nastop si je kot belgijski prvak zagotovil tudi klub iz Bruggeja, pri katerem bi lahko Koren dobival vse več priložnosti v članski konkurenci. Pri komaj 16 letih se je izkazal v mladinski ligi prvakov, kjer je izgubil šele v finalu in tam namučil madridski Real.

Kakšen bi bil popoln napadalec rdečih vragov?

Cristiano Ronaldo je bil zelo priljubljen na Old Traffordu. Foto: Reuters Manchester United je kot eden največjih in najbolj priljubljenih klubov na svetu vajen igrati v ligi prvakov. Navijači rdečih vragov se veselijo novih dokazovanj proti najboljšim klubom na stari celini, prvič pa bodo lahko na delu v tem tekmovanju, v katerem je že opozarjal nase pri rdečih bikih iz Leipziga in Salzburga, spremljali Šeška. Za rdeče vrage je v ligi prvakov nastopalo že ogromno slovitih napadalcev, 22-letni Slovenec pa se je v intervjuju za Givemesport poigral z nalogo, kako ustvariti popolnega napadalca Uniteda, sestavljenega iz zgolj klubskih legend.

Šeško se ni obotavljal in izbral kombinacijo napadalca, kateri bi zagotovo predstavljal strahospoštovanje vsaki obrambni vrsti. Slovenski nogometni zvezdnik je poudaril, kako bi si popolni napadalec Uniteda sposodil desno nogo od Portugalca Cristiana Ronalda, levo nogo pa od Nizozemca Robina van Persieja.

Robin van Persie je slovel po izjemni levi nogi, s katero je razorožil marsikatero obrambno vrsto. Foto: Reuters

Kar se tiče kakovostnega in učinkovitega zaključevanja akcij, bi izbral Nizozemca Ruuda van Nistelrooyja, glede najboljšega prvega dotika pa ga po mnenju Posavca ni boljšega od spretnega Bolgara Dimitarja Berbatova. To pa še ni vse. Šeškov predlog vključuje tudi Wayna Rooneyja, pri katerem najbolj občuduje bliskovito hitrost, pozabil pa ni tudi na Zlatana Ibrahimovića, pri katerem ga navdušuje njegova zmožnost in moč poveljevanja.

"Air Šeško" ali "Siu"?

Znamenito Ronaldovo proslavljanje zadetkov v dresu Uniteda. Foto: AP / Guliverimage Šeško je po odhodu portugalskega stratega Rubena Amorima in prihodu zdajšnjega stratega Michaela Carricka zaigral kot prerojen ter na zadnjih 14 nastopih dosegel kar devet zadetkov. Slednje proslavlja v zdaj že znamenitem in prepoznavnem slogu, v katerem skoči v zrak in oponaša slavje legendarnega košarkarskega asa Michaela Jordana.

To je počel že pri rdečih bikih, to je počel tudi v dresu slovenske reprezentance, zdaj pa je s tem očaral še Otočane, ki so njegov ritual poimenovali "Air Šeško". Ko je prejel vprašanje, proslavljanje zadetkov katerega nogometaša je nanj naredilo največji vtis, so bili mnogi prepričani, kako bo izpostavil Ronalda in njegov prepoznavni skok, ob katerem njegovi navijači izustijo Siu. Šeško pa se ni oziral k ostalim nogometašem, ampak dal samozavestno vedeti, kako je zanj najboljše prav njegove proslavljanje.

"Air Šeško" je vse bolj priljubljen v svetu nogometa. Foto: Reuters

"Odločil bi se za mojega. Je kar dobro, mislim da ga ljudje obožujejo,'' je poudaril slovenski nogometaš, ki sezone 2025/26 zlepa ne bo pozabil. V njej mu je uspel še kako zahteven preskok iz nemškega v angleško prvenstvo, v katerem je Unitedu pomagal, da je znova našel stik z vrhom Premier League ter se vrnil med evropsko elito. Sezono je sklenil z dvanajstimi zadetki.