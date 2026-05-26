Aleksander Čeferin se je kot predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) podpisal že pod številne novosti. V zadnjem obdobju odmevajo zlasti napovedane spremembe načina kvalifikacij za velika tekmovanja , v soboto pa bo nogometna Evropa priča še eni pomembni novosti. Finale lige prvakov med PSG in Arsenalom se namreč v Budimpešti ne bo začel ob tradicionalni 21. uri, ampak že tri ure prej. Zakaj?

Nogometna sezona 2025/26 bo svoj vrhunec doživela v soboto, ko se bosta v finalu lige prvakov na Madžarskem pomerila PSG in Arsenal. Branilec naslova iz Francije bo lovil drugi, Londončani pa svoj prvi evropski naslov. Bitka za evropski prestol letos ne bo potekala v tradicionalnem večernem terminu, ampak nekoliko prej.

Finale lige prvakov se bo v soboto odigral pri slovenskih sosedih na stadionu Ferenc Puškaš. Foto: Reuters

Nemški sodnik Daniel Siefert bo začetek dvoboja, ki ga bo prek zaslonov spremljalo na stotine milijonov nogometnih navdušencev po vsem svetu, označil že ob 18. uri po slovenskem času. Velika večina Evrope bo torej nogometno poslastico spremljala že v poznih popoldanskih urah, na Otoku, kjer bodo privrženci topničarjev stiskali pesti za svoje ljubljence, da bi po angleškem osvojili še evropski naslov, pa po njihovem času že ob 17. uri!

Lažji in varnejši dostop do javnih prevozov

Sklepno dejanje lige prvakov v soboto prinaša pomembno novost. Evropska nogometna zveza (Uefa) se trudi, da bi bili ljubitelji nogometa o njej obveščeni še pravočasno, tako da bi se izognili neprijetnim zapletom. Si predstavljate, da bi se skupina prijateljev, ki jih druži ljubezen do nogometnih spektaklov, že tradicionalno načrtovala skupno večerno druženje ob spremljanju finala lige prvakov, nato pa bi jih, ko bi malce pred 21. uro prižgali televizijo, presenetili prizori iz Budimpešte, na katerih bi bilo že vsega konec in bi lahko spremljali le še proslavljanje evropskih prvakov? To se lahko zgodi vsem, ki ne bodo upoštevali, da se bo finale lige prvakov tokrat začel bistveno prej in bi bil lahko, če bo zmagovalec odločen že po rednem delu, končan še ob dnevni svetlobi!

Aleksander Čeferin je preteklo soboto okronal evropske klubske prvakinje (Barcelona) v Oslu. To soboto bo na Madžarskem pokal, namenjen zmagovalcu lige prvakov, podelil kapetanu PSG oziroma Arsenala. Foto: Guliverimage

Uefa je prepričana, da bo sprememba izboljšala marsikaj. Dostop do javnih prevozov bo lažji in varnejši, to velja zlasti za obdobje po koncu tekme. Spremembe se bodo razveselili tudi mlajši družinski člani. "Želimo narediti prijetno izkušnjo za vse, ki želijo biti del navdušenja ob finalu lige prvakov, hkrati pa ustvariti prijetno vzdušje, ki družinam in otrokom omogoča preprosto udeležbo na največji in najpomembnejši klubski nogometni tekmi sezone," so pojasnili pri Uefi.

Čeferin: Večer lahko preživijo s prijatelji

Aleksander Čeferin večkrat poudarja, da je liga prvakov paradni konj Evropske nogometne zveze. Foto: Guliverimage Obeta se torej nevsakdanji finale lige prvakov, Aleksander Čeferin pa se je kot predsednik Uefe tako podpisal pod še eno pomembno novost. Liga prvakov ima že dolgo vlogo paradnega konja evropske krovne zveze. V njej se obračajo silni denarni zneski, dogajanje v najmočnejšem tekmovanju na svetu zavzeto in pozorno spremljajo na vseh celinah.

"Finale lige prvakov je vrhunec nogometne sezone, zaradi novega termina začetka pa bo še bolj dostopen, vključujoč in vpliven za vse vpletene," je prvi mož evropskega nogometa dal vedeti, da želi Uefa s to spremembo postaviti v ospredje pozitivno izkušnjo navijačev. Tistih, zaradi katerih naj bi se sploh igral nogomet.

"Če je začetek finala ob 21. uri po srednjeevropskem času zelo primeren za tekme sredi tedna, pa zgodnejši začetek finala v soboto pomeni tudi zgodnejši konec. Ne glede na podaljške ali izvajanje kazenskih strelov navijačem ponuja priložnost, da preostanek večera preživijo s prijatelji in družino ter si v sproščenem vzdušju izmenjujejo vtise o tekmi sezone," je pojasnil Čeferin.

Gostinci v Budimpešti si manejo roke

Prestolnica Madžarske bo v soboto polna nogometnih navdušencev. Foto: Guliverimage Leto 2026 tako prinaša pomembno novost tudi v ligi prvakov. Večernemu finalu največjega tekmovanja je odklenkalo. Finale lige prvakov bi se lahko, če bo zmagovalec odločen po rednem delu (PSG je lani v finalu v Münchnu po 90 minutah zmlel Inter s kar 5:0), končal že okrog 20. ure, kmalu za tem pa bi se na stadionu Ferenc Puškaš, ravno tam, kjer je letos v vlogi selektorja debitiral Boštjan Cesar, že začela slovesnost, na kateri bi predsednik Uefe okronal evropskega prvaka.

"To bo mestu, ki gosti finale lige prvakov, okrepilo pozitiven gospodarski vpliv dogodka, saj bo navijačem omogočilo nadaljevanje praznovanja," so pri Uefi pojasnili eno izmed prijetnih posledic odločitve, da se finale lige prvakov začne prej. Tega se bodo v soboto tako še kako razveselili gostinski obrati v Budimpešti, kjer po finalu lige prvakov ne bo manjkalo nogometnih navdušencev.

Navdušenje v Aziji, na drugi strani Atlantika pa ...

Arsenal ima veliko navijačev tudi na Kitajskem. Foto: Guliverimage Poleg boljše logistike in varnosti pa zgodnejši termin finala lige prvakov prinaša tudi večjo promocijo zlasti na azijskem trgu, kjer se v nogometni industriji pretaka ogromno denarja. Poudarek je zlasti na mlajših gledalcih, ki se jim ponuja priložnost, da bi veliko lažje in udobneje spremljali finale v neposrednem prenosu. Finale se bo tako v Indiji (New Delhi) začel ob zelo sprejemljivem terminu, ob 21.30, na Kitajskem ob 23. uri, v Singapurju pa ob polnoči. Ljubitelji nogometa v Aziji poprej niso bili vajeni tako zgodnjih začetkov lige prvakov, zato bi lahko takšna odločitev pred zaslone prikovala ogromno ljudi.

Če so lahko v Aziji navdušeni, pa je obratno na drugi strani Atlantika. Tam, kjer se bo čez dva tedna začelo svetovno prvenstvo (ZDA, Mehika in Kanada), se bodo morali ljubitelji nogometa pred televizijskimi zasloni zbrati že nekoliko prej. V Buenos Airesu na primer že ob 13. uri, v New Yorku ob 12. uri, v Los Angelesu pa celo ob 9. uri.

"Nov čas začetka tekme se ujema tudi z dostopnejšim oknom za prenos, kar bo finalu pomagalo, da doseže širše televizijsko in digitalno občinstvo po vsem svetu, s posebnim poudarkom na privabljanju mlajših gledalcev," so zapisali pri Uefi.

Ne pozabite torej, finale lige prvakov med PSG in Arsenalom se bo v soboto, 30. maja, začel že ob 18. uri.