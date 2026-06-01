Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 20.30 v ljubljanski dvorani Tivoli odigrala drugo pripravljalno tekmo. Tako kot v nedeljo, se bo tudi tokrat pomerila s Srbijo. Program dobrodelnega odbojkarskega dne se bo začel že ob 16. uri s tekmo mladih talentov, ob 18.45 pa sledi še tekma zvezd. Celoten izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen dobrodelnemu projektu Botrstvo v športu za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

Odbojkarski dobrodelni dan pripravlja Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance in letošnji ambasador projekta Botrstvo v športu. Prijateljska odbojkarska tekma med Slovenijo in Srbijo je del priprav slovenske odbojkarske reprezentance na začetek Lige narodov.

Slovenci bodo prvi turnir igrali med 10. in 14. junijem na Kitajskem, v mestu Linyi, drugi turnir bo med 24. in 28. junijem v Stožicah, tretjega pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir osmerice bo konec julija v kitajskem mestu Ningbo.

Odbojkarski dobrodelni dan pripravlja kapetan slovenske reprezentance in letošnji ambasador projekta Botrstvo v športu Tine Urnaut, ki se z rojaki pripravlja na dolgo poletje. Foto: Aleš Fevžer Zasedba Solija je prvo od dveh pripravljalnih tekem odigrala v nedeljo proti Srbom in zmagala. "Z nekaterimi stvarmi sem kar zadovoljen. Mislim, da nismo odigrali celotnega uvodnega niza na visoki ravni v vseh elementih igre. Naš servis ni bil najboljši, v drugem pa smo servirali bolje, vendar nam ni stekel protinapad. Zagotovo nas čaka še veliko dela. Poskušamo zgraditi dobro povezanost med igralci in to, kar sem videl danes, lahko ocenim kot precej pozitivno. Danes so priložnost dobili tudi nekateri fantje, ki na tej ravni verjetno še niso igrali, in mislim, da so se dobro odrezali. Skupaj treniramo približno mesec dni in menim, da so nekateri igralci v tem času zelo napredovali. Zdaj moramo narediti naslednji korak z igralci, ki lahko igrajo na tej ravni, saj želimo na Kitajsko odpotovati v čim boljšem stanju in tam prikazati svojo najboljšo odbojko. Verjetno ne bo mogoče igrati popolno, vendar imamo v naslednjih dneh, že od jutri naprej, priložnost, da še dodatno izboljšamo povezanost ekipe, predvsem z igralci, ki so se ekipi pridružili šele v zadnjem tednu," je po zmagi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal italijanski strateg.

Ta bo svoje varovance že zvečer še enkrat vodil proti Srbiji, tekma v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu se bo v Tivoliju začela ob 20.30 uri.

Nekoč soigralca, danes bosta kapetana zvezdniških ekip. Foto: Aleš Fevžer

Že pred pripravljalno tekmo se bodo pomerili mladi upi, nato pa sledi še tekma zvezd. Na tej bosta ekipi kot kapetana vodila člana zlate odbojkarske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

Med drugim se bodo v igranju odbojke preizkusili številni športniki in drugi zvezdniki. Kot so sporočili organizatorji, naj bi bili med njimi tudi Goran Dragić, Anže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Luka Žvižej, Uroš Zorman, Vid Kavtičnik, Bojan Cvjetićanin, Miha Deželak ...

Program odbojkarskega dobrodelnega dne v Tivoliju 16.00 tekma mladih talentov slovenske odbojke

18.45 tekma zvezd

20.30 pripravljalna tekma Slovenija – Srbija

Botrstvo v športu je edinstven skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti med 14. in 23. letom. Finančna podpora se zagotavlja v obliki štipendij. Mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij pomagamo tudi prek SMS-sporočil, in sicer tako, da pošljemo SMS TINE5 ali TINE10.