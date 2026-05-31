Čeprav je Arsenal v soboto izgubil finale lige prvakov (po slabem izvajanju 11-metrovk), jih je v nedeljo na ulicah Londona sprejela nepregledna množica. Pripravili so šampionsko parado in proslavili prvi naslov angleškega prvaka po dolgih 22 letih. Za topničarje je to 14. domači naslov. Bukayo Saka je pred finalom lige prvakov dejal, da si res želi, da bi bila to dvojna parada, tudi za evropski naslov, a Arsenal ostaja brez prve zmage v ligi prvakov.