Ž. L.

1. 6. 2026
11.54

43 minut

Artti Aigro smučarski skoki

Artti Aigro bo sodeloval z Američani

Presenečenje v skokih: sodeloval bo z drugo reprezentanco

Artti Aigro | Artti Aigro bo v prihodnjih štirih letih treniral pod vodstvom ameriških trenerjev. | Foto Guliverimage

Artti Aigro bo v prihodnjih štirih letih treniral pod vodstvom ameriških trenerjev.

Foto: Guliverimage

Estonski skakalec Artti Aigro je po koncu sezone 2025/26 sklenil sodelovanje z norveško skakalno reprezentanco, novo rešitev pa je našel pri Američanih. Aigro bo naslednja štiri leta treniral z ekipo ZDA.

Najboljši estonski skakalec vseh časov Artti Aigro ni bil zadovoljen z razpletom olimpijske zime. Po najboljši sezoni v svetovnem pokalu, ko je v skupnem seštevku lani zasedel končno 21. mesto, je letošnjo sezono končal na 37. mestu skupne razvrstitve. Olimpijske igre v Predazzu si bo zapomnil po 26. mestu s posamične tekme na veliki skakalnici.

Estoncu se je nato ob koncu sezone iztekla pogodba o sodelovanju z norveško reprezentanco. Aigro je zadnja tri leta treniral pod taktirko norveških trenerjev, a se ni odločil za podaljšanje sodelovanja. Kot je pojasnil, je bil eden od glavnih razlogov tudi finančne narave. Norvežani so namreč za nadaljevanje skupne zgodbe zahtevali precej več denarja, v reprezentanci pa so se zgodile tudi spremembe, ki 26-letniku niso odgovarjale.

Zdaj je postalo jasno, da je imel Aigro že nekaj časa pripravljen tudi načrt B. Danes je prek družbenih omrežij uradno potrdil novico, da bo v prihodnjih sezonah sodeloval z reprezentanco Združenih držav Amerike.

"Vse skupaj se je začelo premikati po olimpijskih igrah, ko sem se o tem pogovoril tudi z mojimi najbližjimi. Po škandalu v Trondheimu nisem našel prave povezave z novimi trenerji in zavedal sem se, da tako ne gre naprej. Sam sem stopil v stik z reprezentanco ZDA, poznam jih že leta. Takoj so izkazali veliko podporo, pripravljeni so bili sodelovati," je ozadje odločitve osvetlil Aigro.

Estonec bo precej časa vseeno preživel na Norveškem, saj Lillehammer ostaja med najbolj priljubljenimi lokacijami ameriških priprav.

