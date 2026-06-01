Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
10.34

Luka Elsner Lausanne-Sport Cracovia Krakow

Slovenec na klopi Laussane-Sport

Luka Elsner se vrača: Ljubljančan našel novo službo

Luka Elsner | Luka Elsner je novo trenersko službo našel v Švici. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo pri poljski Carcovii, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lausanne-Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba.

"Že od prvih pogovorov s športnim in izvršnim direktorjem sem začutil strokovno znanje, navdušenje in resnično pozitivno energijo, ki je obkrožala projekt. Komaj čakam, da bom na igrišču, da skupaj nekaj zgradimo, ustvarimo močna čustva in spomine z našimi navijači. Z mojim osebjem bomo dali vse od sebe, da bo ta ekipa ponosno predstavljala mesto in klub ter navdihovala ljudi, da pridejo na stadion," je povedal Luka Elsner, ki se mu bo pridružil tudi pomočnik Dejan Kopasić.

Elsner je po uspešni igralski nato trenersko kariero začel pri 31 letih, ko je avgusta 2013 prevzel Domžale, nato pa kariero nadaljeval v več evropskih klubih. Med drugim je vodil Olimpijo, Pafos, Union Saint-Gilloise, Amiens, Kortrijk in Standard Liege.

V zadnjih sezonah je nase opozoril v Franciji, ko je Le Havre popeljal do naslova v drugi ligi in mu nato zagotovil obstanek v prvoligaški konkurenci. Nato je kariero nadaljeval pri Reimsu in Cracovii.

"Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti vzpostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi izziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba," so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane.

Stephane Henchoz, nekdanji švicarski reprezentant in športni direktor kluba, pa je dodal: "Povsod je dokazal svojo sposobnost individualnega razvoja igralcev, hkrati pa skupno gradil konkurenčne ekipe. Njegovo delo z mladimi igralci, njegova strogost, visoki standardi in sposobnost gradnje trdnih obrambnih struktur so nas močno navdušili. Prepričani smo, da lahko tej skupini pomaga narediti naslednji korak."

