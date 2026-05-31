Dogajanje na finalni tekmi lige prvakov med PSG in Arsenalom je zaznamovala tudi Marina Kontratiuk. Mična Rusinja je žena vratarja evropskih prvakov Matveja Safonova. Na stadion v Budimpešti ni mogla vstopiti z rusko zastavo, ki se nahaja na seznamu prepovedanih predmetov na tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), a se je domislila posrečene ideje in na tribuni sestavila rusko trobojnico iz treh različnih plastičnih vreč. V taboru PSG sicer odmeva tudi odnos med Rusem Safonovom in soigralcem Ukrajincem Ilijo Zabarnjim.

V vrstah PSG ne manjka tujcev. Nogometni zvezdniki prihajajo z vseh koncev sveta, po zmagi v finalu lige prvakov, kjer so Parižani ugnali Arsenal po izvajanju 11-metrovk in ubranili evropski naslov, zato na zelenici in tribunah ni manjkalo različnih zastav. Poleg Francozov nastopajo za PSG tudi igralci iz Brazilije, Portugalske, Španije, Maroka, Južne Koreje, Gruzije, Ekvadorja, Italije, Senegala, Ukrajine in Rusije.

Številni tujci pri PSG so prišli na zmagovalni oder odeti v zastave svojih držav. Foto: Reuters

Barve najboljšega kluba v Evropi tako branita tudi nogometaša iz sosednjih držav, nastalih na pogorišču nekdanje Sovjetske zveze. Odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino, rožlja orožje in divja vojna že štiri leta.

Ruski nogometni klubi in reprezentance so od takrat naprej izključeni z vseh tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), na tribunah pa ne smejo biti prisotni ruski državni simboli. Ker tuji nogometaši že tradicionalno največje uspehe s klubom slavijo skupaj z zastavami iz svojih držav, se je Matvej Safonov znašel v težavah. Na zelenico ni mogel prinesti ruske zastave, s podobno težavo pa se je spopadla tudi njegova srčna izbranka Marina Kontratiuk. Na Puškaš Areno ni mogla priti z rusko zastavo, a se je vendarle domislila zasilne rešitve.

Na stadionu je iz treh različnih vreč v barvah ruske trobojnice sestavila zastavo. Zgoraj bela, na sredini modra, spodaj rdeča. Marini je uspelo, z improvizirano rusko zastavo je tako uspeh soproga in njegovega kluba najprej proslavila na tribunah, nato pa se mu je po tekmi z zastavo, sestavljeno iz treh vreč, pridružila še na zelenici.

🇷🇺 ⚽ It was not permitted to bring a Russian flag into the stadium for the Champions League final, so the wife of PSG’s Russian goalkeeper, Safonov, made her own out of plastic bags pic.twitter.com/EBCWxY69at — senore_amore (@SenoreAmore) May 31, 2026

Safonov je postal evropski prvak s PSG drugo sezono zapored, za razliko od lani, ko so Parižani v finalu zmleli milanski Inter s 5:0, pa tokrat ni sedel na klopi za rezervne igralce, ampak branil od prve minute. Trener Luis Enrique je lani namenil prednost Gianluigiju Donnarummi, ki je kmalu po sklepnem dejanju sezone zapustil Pariz, tokrat pa je 27-letni dolgolasi Rus branil od prve minute in dobil prednost pred Francozom Lucasom Chevalierjem.

Rus in Ukrajinec se sploh ne rokujeta

Rus Matvej Safonov ... Foto: Reuters Pred finalom je odmeval tudi njegov odnos v klubu z ukrajinskim soigralcem Ilijo Zabarnjim. V taboru evropskih prvakov si tako delita slačilnico nogometaša iz držav, med katerima divja vojna. Rusija je zaradi vojne invazije na Ukrajino že štiri leta izključena iz mednarodnih nogometnih tekmovanja. Safonov, že nekaj časa prvi vratar najboljšega kluba v Evropi, tako z izbrano vrsto ne more nastopiti na velikih tekmovanjih. Izpustil bo tudi SP 2026. Tam ne bo tudi njegovega soseda in soigralca Zabarnjega, ki pa je z Ukrajino lahko sodeloval v kvalifikacijah, a nato izpadel v letošnjem play-offu.

V času vojne invazije Rusije na Ukrajino je v športnem svetu prišlo do številnih dvobojev in srečanj med športniki iz omenjenih držav. Veliko je bilo primerov, zelo pogosti so bili denimo na teniških igriščih, ko se športniki iz Ukrajine niso hoteli rokovati s tekmecem iz Rusije.

... in Ukrajinec Ilija Zabarnji po zmagi v finalu lige prvakov nad Arsenalom. Foto: Reuters

Safonov in Zabarnji, ta je v finalu lige prvakov vstopil v igro v 106. minuti ter nato svoj prvi evropski naslov (v sezoni 2024/25 je nastopal še za Bournemouth iz Anglije) v karieri v Budimpešti proslavljal tudi z ukrajinsko zastavo, se v taboru PSG ne družita. Ohranjata le profesionalen odnos, saj branita barve istega kluba, sicer pa se, o tem je poročal tudi nemški Bild, sploh ne pogovarjata.

Kako se Safonov in Zabarnji nista rokovala pred trening tekmo:

Opposés lors d'un match amical entre joueurs du PSG, Matveï Safonov et Illia Zabarnyi ne se sont pas serré la main avant le coup d'envoi le 23 mai 2026 pic.twitter.com/r3yvJMkP20 — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) May 23, 2026

Prejšnji teden, ko so se nogometaši PSG na treningu razdelili v dve ekipi ter nato pomerili na igrišču, so se najprej igralci rokovali. Safonov se je rokoval z vsemi, ko pa je stopil pred Zabarnjega, ni iztegnil roke, ampak pogledal stran in se že bližal naslednjemu soigralcu. To so posnele tudi kamere. Omenjena igralca se nista družila tudi po finalu lige prvakov.