Ni še konec: Spursi izsilili sedmo tekmo

Košarkarji San Antonio Spurs so na domačem parketu s 118:91 odpravili aktualne prvake Oklahoma City Thunder in izsilili odločilno sedmo tekmo konferenčnega finala. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili z 32:13, prvi mož ob zmagi je bil Victor Wembanyama. Prispeval je 28 točk in deset skokov. Gostitelji so prvega zvezdnika branilcev naslova Shaia Gilgeousa-Alexandra zaustavili pri 15 točkah. Zmagovalec sobotne tekme se bo v finalu pomeril s košarkarji New York Knicks, ki so Cleveland Cavaliers izločili s 4:0 v zmagah.

V konferenčnem finalu zahodne konference bo še vroče. San Antonio Spurs je v tekmi za biti ali ne biti, na kateri je zanj igrala le zmaga, zanesljivo odpravil Oklahomo in podaljšal sezono za vsaj še eno tekmo. Ta bo v soboto v Oklahomi, kjer zmagovalca čaka vstopnica za finale z NY Knicks, za poraženca pa bo upov na naslov konec.

Voz gostiteljev je vlekel dolžnik s pete tekme Victor Wembanyama, ki se je na zadnji poraz v tem nihanja polnem konferenčnem finalu s soigralci z najbolj energično igro serije. Spursi so vodili praktično vso tekmo, na začetku druge četrtine za 15, a so se gostje do polčasa približali na sedem točk (60:53).

Nato pa je sledila izjemna četrtina domačih, ki so povsem zaustavili lanske prvake, ki kar osem minut niso dosegli koša. Dobili so jo za skoraj 20 točk, v zadnji del vstopili s 26 točkami prednosti in zanesljivo prišli do tretje zmage v seriji. Bilo je 118:91, Wembanyama je prispeval 28 točk, deset skokov, tri blokade.

"Ko si v položaju, ko je zmaga edina rešitev in moraš dati vse od sebe, se zdi, kot da izginejo vse tiste male napake, ki jih delamo, bodisi v rednem delu sezone ali na prejšnjih tekmah. Tak občutek nujnosti, ko si stisnjen ob zid, moraš imeti ves čas. Takrat se po mojem mnenju igra najboljša košarka," je po zmagi za uradno spletno stran lige dejal Francoz in v istem hipu opozoril, da niso naredili še nič.

Shai Gilgeous-Alexander je ob porazu dosegel 15 točk. Foto: Reuters

Še štirje košarkarji so k zmagi prispevali dvomestno število točk, Dylan Harper je končal z 18 točkami, Stephon Castle je 17 točkam dodal devet asistenc. "Vso pozornost smo osredotočili na obrambo, saj menim, da nam napad in doseganje košev ni predstavljalo težav. Mislim, da so nas bolj upočasnjevale napake, ki smo si jih sami povzročili, kot so izgubljene žoge in to, da smo jim dopustili, da so dobili napadalne skoke in dosegali lahke koše," je dodal Castle.

Spurs so prvega zvezdnika Oklahome Shaia Gilgeousa-Alexandra zaustavili pri 15 točkah, kar je bilo največ med vsemi košarkarji poražene ekipe. "Bili smo pripravljeni na igro, na zmago. Pred tekmo sem čutil samozavest, tudi ob polčasu sem bil samozavesten. Imeli smo potencial za zmago v gosteh, če bi bili seveda mi ekipa, ki bi prevladovala v tretji četrtini, a so bili oni tisti, ki jim je to uspelo," pa je po porazu razmišljal trener Mark Daigneault.

Odločilna sedma tekma bo v soboto v Oklahomi. Zmagovalca v finalu čaka boj na štiri zmage z New York Knicks.

Liga NBA, konferenčni finale, 28. maj: