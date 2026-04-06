Lakersi brez Dončića in Reavesa trpeli v Dallasu in spremljali šov Flagga #video

Če bi bil Luka Dončić zdrav, bi lahko z Lakersi v noči na ponedeljek užival na gostovanju v Dallasu, kjer bi ga občinstvo pozdravilo z velikim aplavzom, gostje iz Kalifornije pa bi bili absolutni favoriti za zmago. Kruta realnost pa je žal drugačna. Košarkarski bogovi so jo zagodli najboljšemu strelcu lige NBA in Lakersom, ki bodo dalj časa pogrešali tako Dončića kot tudi Austina Reavesa, slovenski virtuoz pa bo kot kaže, če vodstvo lige NBA ne bo ugodilo pritožbi njegovega agenta Billa Duffyja , za nameček ostal še brez številnih individualnih priznanj. Sanjski marec se je tako za Jezernike sprevrgel v katastrofalni začetek aprila. Zdesetkana zadetka je izgubila na gostovanju v Dallasu (134:128), ki je pred tem nanizal kar 14 zaporednih domačih porazov. 19-letni Cooper Flagg je poskrbel za šov. Dosegel je kar 45 točk, 41-letni LeBron James na drugi strani pa jih je dal 30. Poskrbela sta za rekord lige NBA. To je bila prva tekma v zgodovini tekmovanja, na kateri sta tako najstnik kot "veteran", starejši od 40 let, presegla mejo 20 točk. To jima je uspelo že v prvem polčasu.

Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 134:128 (41:30, 67:61, 107:97)

Najboljši strelci: Flagg 45 (met iz igre 14/27, 8 sk., 9 as.), Washington 15 (trojke 3/6), Marshall 13 (7 sk., 7 as.), Williams 13 (5 as.), Thompson 11 (trojke 3/6); L. James 30 (met iz igre 12/22, 15 as., 9 sk.), Hayes 23 (met iz igre 8/10), Hachimura 21 (met iz igre 9/11, 7 sk.), Kennard 15 (met iz igre 5/17, 16 sk., 11 as.), Ayton 13, LaRavia 12

Na nedeljskih matinejah je izstopala prepričljiva zmaga Bostona nad Torontom (115:101). Pri Keltih, ki so vse bližje končnemu drugemu mestu na vzhodu, sta vse bolj uigrana najboljša igralca Jaylen Brown (26 točk) in povratnik Jayson Tatum (23 točk in 13 skokov), po mesecu dni pa se je vrnil na parket še izkušeni črnogorski center Nikola Vučević. V 13 minutah je prispeval štiri točke. Pri Torontu je največ točk dosegel Ja'Kobe Walter (16).

Jayson Tatum je proti Torontu prispeval 23 točk in 13 skokov. Foto: Reuters

Za individualni presežek večera je poskrbel 21-letni košarkar Memphisa Rayan Rupert. Njegovi Grizliji so izgubili proti Milwaukeeju (115:131), sam pa je postavljal osebne mejnike. Popravil je strelski rekord, dosegel 33 točk, dodal pa deset asistenc in skokov, s tem pa tudi vknjižil trojni dvojček. Da je bil to njegov poseben večer, dokazuje tudi njegovo povprečje pred srečanjem, ko je na tekmo dosegal 4,3 točke, 2,5 skoka in komaj 0,8 asistence. Bucksi so premagali Memphis prvič po letu 2022, Giannis Antetokounmpo je izpustil že 11. tekmo zapored.

Phoenix je v ogrevanju za play-in v gosteh ugnal Chicago (120:110), najbolj pa sta blestela Devin Booker (30 točk) in Jalen Green (25). Biki so igrali brez Josha Giddeyja in Matasa Buzelisa. To je bil že njihov sedmi zaporedni poraz.

Zdesetkani Lakersi v Teksasu

Lakersi, pri katerih je v tej sezoni blestel edini slovenski legionar v ligi NBA Luka Dončić, so na delu v Dallasu.

Austin Reaves se je pridružil Luki Dončiću in Marcusu Smartu na seznamu poškodovanih. Smart bo izpustil še sedmo tekmo zapored. Foto: Guliverimage Katastrofalni poraz v Oklahoma Cityju (139:96), po katerem so Lakersi za dalj časa ostali brez največjih gonilnih sil v napadu, se bo še dolgo prikazoval v nočnih morah navijačev priljubljene franšize iz Los Angelesa. Takrat so Jezerniki za dalj časa izgubili najboljšega strelca lige NBA Luke Dončića, ki bo kot kaže zaradi togih pravil kljub fantastični sezoni ostal brez naslova najboljšega strelca, saj je nastopil le na 64 tekmah (zahtevani pogoj znaša najmanj 65 nastopov z vsaj 20 odigranimi minutami na igrišču) rednega dela sezone. Tako Luka Dončić kot Austin Reaves bosta odsotna do konca prvega dela sezone, po zadnjih ocenah pa bi se lahko vrnila na parket šele v začetku maja. Takrat pa se bo igral že drugi krog končnice. Zato se na drugi strani velike luže upravičeno poraja vprašanje, ali bodo Lakersi takrat sploh še v igri za naslov?

Spomin na nori marec, v katerem je Dončić kot za stavo rešetal mrežico tekmecem, Lakersi pa dobili kar 15 od 17 tekem, prinaša le še kisle nasmehe. Realnost je kruta in nevšečna, Jezernikom se ne godi nič dobrega. Na lestvici jim diha za ovratnik Denver, ob slabših nastopih pa bi lahko do konca sezone na lestvici izgubili še kakšno mesto. Za zdaj so še tretji.

"Oba se bosta skušala vrniti. Naša naloga je, da sezono naredimo čim daljšo," odmevajo besede JJ Redicka. Trener Jezernikov tako še verjame, da bi lahko Dončić in Reaves v tej sezoni še stopila na parket. To pa tudi pomeni, da se bodo morali njuni soigralci še kako izkazati in že v prvem krogu končnice preskočiti zelo zahtevno oviro. Prvi tekmec bo namreč nekdo iz trojčka Denver - Houston - Minnesota.

LeBron James: Ko izgubiš tako posebnega igralca ...

LeBron James se bo moral spoprijeti z zahtevnim izzivom, da postane vlečni voz Lakersov v napadu. Foto: Reuters Zdaj bo moral stvari v svoje roke vzeti LeBron James. Pri 41 letih še vedno niza imenitne številke, a je to bolj ali manj počel skupaj z Dončićem in Reavesom, tokrat pa se bo moral preleviti vodilnega moža končnice.

"To bo za nas velik izziv. Ko je kdo odsoten, dobi priložnost nekdo drugi, da se izkaže. Ko pa pogrešaš kaj takšnega, ni možnosti, da bi to nadoknadil. Tako bomo morali stopiti skupaj in jih nadoknaditi kolektivno. Moramo ugotoviti, kako dati na parketu še nekaj več. Ko izgubiš tako posebnega igralca, si ne smeš privoščiti veliko napak. Tu bomo morali iskati rešitev," je James razmišljal o tem, kako zahtevno bo nadomestiti izgubo Dončića ter Reavesa. V povprečju sta na tekmo skupaj prispevala kar 57 točk.

Ekipi Lakersov so se pridružili Kobe Bufkin, Nick Smith Jr., Dalton Knecht in Adou Thiero, ki so v zadnjem času nabirali tekmovalno formo v razvojni ligi.

Flagg na zadnji tekmi dosegel rekordnih 51 točk

Najstnik Cooper Flagg je v tej sezoni najboljši strelec razglašenega Dallasa. Foto: Reuters Lakersi gostujejo pri Mavericksih, ki so v tej sezoni skromni. Misel, da bi se resneje potegovali za vozovnico za končnico, so dokončno opustili kmalu po All-Star premoru. Zdaj želijo Cooperju Flaggu na letošnji loteriji nabora lige NBA dodati še kakšno imenitno mlado ime, s katerim bi lažje graditi svetlejšo prihodnost in se nato, ko bosta nared za nastope tudi Kyrie Irving in Dereck Lively II, potegovati za najvišja mesta. Najstnik Flagg v krstni sezoni opozarja nase, na zadnji tekmi je dosegel nov rekord in postal najmlajši igralec, ki je na tekmi lige NBA presegel mejo 50 točk. S slabimi 21 točkami na tekmo je prvi strelec Dallasa v tej stresni sezoni.

V noči na ponedeljek bi se moral še zadnjič v tej sezoni pomeriti z Luko Dončićem, dolgoletnim ljubljencem navijačev teličkov, a so hotele višje sile drugače. Slovenski virtuoz se je poškodoval v najmanj primernem trenutku. Njegova poškodba, podobno velja za težave Reavesa, so postavile na kocko vse dobro, kar so Lakersi ustvarili v tej sezoni. Ker poleg Dončića in Reavesa že nekaj časa manjka tudi prvi specialist za obrambno igro Marcus Smart, se je trener Lakersov JJ Redick znašel še v večjih težavah. Po gostovanju v Dallasu čaka zdesetkane Lakerse najhujši možni domači izziv. V mesto angelov prihaja motivirani prvak OKC.

Liga NBA, 5. april:

