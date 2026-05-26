K Dončiću in LA Lakersom prihaja človek iz sveta raket

Pri Los Angeles Lakersih po koncu sezone ne iščejo le novih obrazov v igralskem kadru. Rob Pelinka je začel širiti vodstveno strukturo kluba, ki bo poleti gradil ekipo okoli Luke Dončića. Prva okrepitev prihaja iz kluba New Orleans Pelicans, a z zelo nenavadno zgodbo. Rohan Ramadas je pred vstopom v NBA več kot desetletje delal kot inženir na področju vesoljske tehnologije.

Los Angeles Lakerse čaka pomembno poletje. Po poročanju Shamsa Charanie, novinarja ESPN, bo klub kot pomočnika generalnega menedžerja zaposlil Rohana Ramadasa, dosedanjega podpredsednika za košarkarske operacije in strategijo pri New Orleans Pelicansih.

Gre za prvo od dveh napovedanih okrepitev v vodstvu kluba. Rob Pelinka je že po koncu sezone napovedal, da bodo Lakersi zaposlili dva pomočnika generalnega menedžerja – enega za področje iskanja talentov, nabora in razvoja igralcev, drugega pa za strategijo, analitiko, podatke in snovanje proračuna.

Ramadas spada v drugo skupino. To pomeni, da bo njegova vloga povezana predvsem z analitiko, strateškim načrtovanjem in kadrovsko-finančnim manevriranjem, kar bo za Lakerse v obdobju gradnje ekipe okoli Luke Dončića še kako pomembno.

Od NASE in vesoljskega programa do Lakersov

Ramadasova pot v NBA ni običajna. Preden je vstopil v košarkarski svet, je več kot desetletje delal za Aerospace Corporation, kjer je bil vpet v področje vodenja raket, navigacije, nadzora in načrtovanja misij, povezanih tudi z NASO in ameriškim vesoljskim programom. Diplomiral in magistriral je iz vesoljskega inženirstva na univerzi USC.

Rob Pelinka trenutno sestavlja moštva in strokovni štab. Foto: Guliverimage

V košarki je pred tem sodeloval tudi z Miami Heatom kot analitik za nabor, nato pa se postopoma uveljavil pri ekipi New Orleans Pelicans. Tam je bil najprej svetovalec za analitiko, nato direktor oziroma višji direktor za analitiko in inovacije, pozneje pa podpredsednik za košarkarske operacije in strategijo.

Zakaj je to pomembno za Dončića?

Lakersi so v obdobju, ko morajo sprejeti več pomembnih odločitev. Luka Dončić je osrednja točka projekta, okoli katerega se bo gradilo moštvo za napad na vrh lige NBA, zato v Kaliforniji nočejo ničesar prepustiti naključju. Imeti želijo optimalno strokovno pomoč za dosego tega cilja.

Čez dober mesec bo zelo pestro tudi pri sestavljanju moštva, saj bo v ospredju nabor lige NBA, nekaj dni zatem pa se bo odprla dolgo pričakovana tržnica košarkarjev.