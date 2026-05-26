Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
26. 5. 2026,
10.30

Osveženo pred

1 ura, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,05

Natisni članek

Natisni članek
Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Rohan Ramadas Rob Pelinka Liga NBA Liga NBA

Torek, 26. 5. 2026, 10.30

1 ura, 42 minut

K Dončiću in LA Lakersom prihaja človek iz sveta raket

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,05
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić bo pri LA Lakersih pozdravil novega operativca, ki bo imel posebne zadolžitve. | Foto Reuters

Luka Dončić bo pri LA Lakersih pozdravil novega operativca, ki bo imel posebne zadolžitve.

Foto: Reuters

Pri Los Angeles Lakersih po koncu sezone ne iščejo le novih obrazov v igralskem kadru. Rob Pelinka je začel širiti vodstveno strukturo kluba, ki bo poleti gradil ekipo okoli Luke Dončića. Prva okrepitev prihaja iz kluba New Orleans Pelicans, a z zelo nenavadno zgodbo. Rohan Ramadas je pred vstopom v NBA več kot desetletje delal kot inženir na področju vesoljske tehnologije.

Los Angeles Lakerse čaka pomembno poletje. Po poročanju Shamsa Charanie, novinarja ESPN, bo klub kot pomočnika generalnega menedžerja zaposlil Rohana Ramadasa, dosedanjega podpredsednika za košarkarske operacije in strategijo pri New Orleans Pelicansih.

Gre za prvo od dveh napovedanih okrepitev v vodstvu kluba. Rob Pelinka je že po koncu sezone napovedal, da bodo Lakersi zaposlili dva pomočnika generalnega menedžerja – enega za področje iskanja talentov, nabora in razvoja igralcev, drugega pa za strategijo, analitiko, podatke in snovanje proračuna.

Ramadas spada v drugo skupino. To pomeni, da bo njegova vloga povezana predvsem z analitiko, strateškim načrtovanjem in kadrovsko-finančnim manevriranjem, kar bo za Lakerse v obdobju gradnje ekipe okoli Luke Dončića še kako pomembno.

donke
Trendi Luka Dončić v Sloveniji uživa v družbi hčerkic Olivie in Gabriele

Od NASE in vesoljskega programa do Lakersov

Ramadasova pot v NBA ni običajna. Preden je vstopil v košarkarski svet, je več kot desetletje delal za Aerospace Corporation, kjer je bil vpet v področje vodenja raket, navigacije, nadzora in načrtovanja misij, povezanih tudi z NASO in ameriškim vesoljskim programom. Diplomiral in magistriral je iz vesoljskega inženirstva na univerzi USC.

Rob Pelinka trenutno sestavlja moštva in strokovni štab. | Foto: Guliverimage Rob Pelinka trenutno sestavlja moštva in strokovni štab. Foto: Guliverimage

V košarki je pred tem sodeloval tudi z Miami Heatom kot analitik za nabor, nato pa se postopoma uveljavil pri ekipi New Orleans Pelicans. Tam je bil najprej svetovalec za analitiko, nato direktor oziroma višji direktor za analitiko in inovacije, pozneje pa podpredsednik za košarkarske operacije in strategijo.

Zakaj je to pomembno za Dončića?

Lakersi so v obdobju, ko morajo sprejeti več pomembnih odločitev. Luka Dončić je osrednja točka projekta, okoli katerega se bo gradilo moštvo za napad na vrh lige NBA, zato v Kaliforniji nočejo ničesar prepustiti naključju. Imeti želijo optimalno strokovno pomoč za dosego tega cilja.

New York Knicks
Sportal V Clevelandu zaplesala metla. Na to so čakali kar 27 let.

Čez dober mesec bo zelo pestro tudi pri sestavljanju moštva, saj bo v ospredju nabor lige NBA, nekaj dni zatem pa se bo odprla dolgo pričakovana tržnica košarkarjev.

TJ Brennan, golf
Sportal Na močnem golfskem turnirju na Bledu zablestel tudi hokejist #foto
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić med oddihom v Sloveniji prejel odlično novico iz ZDA
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić objavil utrinek z Bleda
Luka Dončić Jason Kidd
Sportal Ob odhodu Kidda v javnost prihajajo nove informacije. Tudi o menjavi Dončića.
Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić
Sportal Antetokounmpo k Dončiću, kdo pa v nasprotno smer? To lahko pripravijo Lakersi.
Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Rohan Ramadas Rob Pelinka Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.