Govori se, da je to novi fant Nike Zorjan

Nika Zorjan naj bi bila srečno zaljubljena, po poročanju revije Lady njen izbranec prihaja iz ene najbolj znanih glasbenih družin v Sloveniji.

Nika Zorjan je po poročanju revije Lady v zvezi z Lanom Vlašičem, mlajšim sinom Matjaža in Urše Vlašič, nekdanjega zakonskega para, ki je ustvaril nekatere največje slovenske uspešnice.

Lan Vlašič ob Niki Zorjan na podelitvi zlatih piščali Foto: Mediaspeed

Kot poroča omenjena revija, naj bi se ljubezen pevke in sedem let mlajšega glasbenika rodila iz glasbenega sodelovanja. Njegov starejši brat Maj in mama Urša sta namreč avtorja skladbe Kliše, ki jo je Nika Zorjan posnela z raperko Masayah. Za to skladbo sta pred kratkim prejeli zlato piščal za najboljšo zabavno skladbo leta, Nika Zorjan pa je prejela tudi zlato piščal za zabavno izvajalko leta.

Nika Zorjan je z raperko Masayah za skladbo Kliše, ki sta jo napisala brat in mama Nikinega izbranca, osvojila zlato piščal za najboljšo zabavno skladbo. Foto: Tadej Majhenič

Prav na podelitvi zlatih piščali je ob Niki Zorjan v prvi vrsti sedel Lan Vlašič, s katerim naj bi bila po poročanju revije Lady neločljiva že od lanske jeseni.

