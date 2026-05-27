Montreal Canadiens lovijo izenačenje serije

V noči na četrtek je v hokejski ligi NHL na sporedu ena tekma. V konferenčnem finalu se bosta na četrti tekmi pomerila Carolina Hurricanes in Montreal Canadiens.

V Montrealu četrta tekma polfinala Stanleyjevega pokala, kjer imajo Carolina Hurricanes proti Montreal Canadiens prednost 2:1 v zmagah. Carolina je zadnjo tekmo dobila po podaljšku s 3:2 in je že nekaj časa v izjemni formi, potem ko so zadnjih desetih tekmah zabeležila kar devet zmag.

Montreal Canadiens računajo predvsem na domačo ledeno ploskev in domače navijače. Njihov glavni adut je Colea Caufielda, ki je letos dosegel že 51 golov, medtem ko Hurricanes krasi ekipni duh.

Liga NHL, konferenčni finale, 27. maj