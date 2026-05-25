Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
19.41

Osveženo pred

3 ure, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
liga NHL končnica Stanleyjev pokal Montreal Canadiens Carolina Hurricanes

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 19.41

3 ure, 42 minut

Liga NHL, končnica, 25. maj

Canadiens zdaj na domačem ledu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Montreal Canadiens | Foto Reuters

Foto: Reuters

V finalu vzhodne konference lige NHL je izid med ekipama Carolina Hurricanes in Montreal Canadiens poravnan na 1:1 v zmagah, serija pa se zdaj nadaljuje v Kanadi. Montreal ima tako na domačem ledu priložnost, da preide v vodstvo.

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche
Sportal Vegas le še ena zmaga loči od velikega finala

Montreal Canadiens so s 24 Stanleyjevimi pokali daleč najuspešnejša franšiza v ligi NHL, nazadnje pa so v velikem finalu igrali leta 2021, ko so morali premoč priznati Tampa Bay Lightningom (1:4 v zmagah). Zadnji naslov prvaka so Canadiens osvojili leta 1993, ko so v finalu premagali Los Angeles Kings z legendarnim Waynom Gretzkyjem.

Letos je Montreal spet v boju za veliki finale. V konferenčnem finalu se meri s Carolino in ji zadal poraz že na prvi tekmi v gosteh. To je bil sploh prvi poraz za Hurricanse v letošnji končnici, saj so tekmeca v prvih dveh krogih, Ottawo in Philadelphio, odpravili z metlo (4:0). Canadiensi so se že v prvih dveh krogih trošili, tako Tampo kot Buffalo so ugnali šele po sedmih tekmah.

Liga NHL, konferenčni finale, 25. maj

Konferenčni finale lige NHL

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:3/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /1:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

Preberite še:

Nikolaj Ehlers
Sportal Spet na začetku: Carolina izenačila serijo z Montrealom
Vegas Golden Knights
Sportal Vegas je prišel do pomembne prednosti
Montreal
Sportal Montreal na prvi tekmi nadigral Carolino in odprl stare rane
liga NHL končnica Stanleyjev pokal Montreal Canadiens Carolina Hurricanes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.