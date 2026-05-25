Canadiens zdaj na domačem ledu

V finalu vzhodne konference lige NHL je izid med ekipama Carolina Hurricanes in Montreal Canadiens poravnan na 1:1 v zmagah, serija pa se zdaj nadaljuje v Kanadi. Montreal ima tako na domačem ledu priložnost, da preide v vodstvo.

Montreal Canadiens so s 24 Stanleyjevimi pokali daleč najuspešnejša franšiza v ligi NHL, nazadnje pa so v velikem finalu igrali leta 2021, ko so morali premoč priznati Tampa Bay Lightningom (1:4 v zmagah). Zadnji naslov prvaka so Canadiens osvojili leta 1993, ko so v finalu premagali Los Angeles Kings z legendarnim Waynom Gretzkyjem.

Letos je Montreal spet v boju za veliki finale. V konferenčnem finalu se meri s Carolino in ji zadal poraz že na prvi tekmi v gosteh. To je bil sploh prvi poraz za Hurricanse v letošnji končnici, saj so tekmeca v prvih dveh krogih, Ottawo in Philadelphio, odpravili z metlo (4:0). Canadiensi so se že v prvih dveh krogih trošili, tako Tampo kot Buffalo so ugnali šele po sedmih tekmah.

Liga NHL, konferenčni finale, 25. maj

Konferenčni finale lige NHL Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:3/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /1:1/ / / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

