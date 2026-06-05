Kam na poletni dopust 2026? Ena znamka, ki ponuja vse – od morja do gora.

Prvomajske počitnice so za nami, misli pa popotnikom že uhajajo proti poletju. Nekateri imajo dopust že skrbno načrtovan, drugi še vedno iščejo pravo destinacijo. Izjemno pestro, raznoliko in vsebinsko bogato izbiro ponuja Falkensteiner Hotels & Residences , ki pod eno blagovno znamko združuje različne tipe oddiha na številnih evropskih destinacijah. Od morske obale do gora in jezer – vse z enotnim standardom kakovosti, vrhunsko storitvijo in premišljeno zasnovanimi doživetji. Ni naključje, da je Falkensteiner tudi med slovenskimi popotniki zelo priljubljena izbira. Tisti, ki s(m)o njihove hotele že obiskali, vedo, da gre za preverjeno kombinacijo udobja, zanesljivosti in občutka, da je dopust resnično prilagojen gostu. Prav zato se številni k tej znamki vračajo, ne glede na to, ali iščejo sprostitev, aktivno doživetje ali družinski oddih.

Stopala v toplem pesku ali na sveže pokošeni travi. Telefon v letalskem načinu. Sprostitev ob morju, jezeru ali v objemu gora. Tako je videti poletje, ko vse drugo za nekaj časa postavimo na stranski tir. Sproščen, aktiven, pustolovski, v stiku z naravo – vsak ima svojo predstavo o popolnem oddihu. Prav vsak dopust pa je lahko tako edinstven, kot ste vi sami. Raznolike destinacije Falkensteiner Hotels & Residences povezuje skupna rdeča nit: izjemne lokacije, bodisi slikovite naravne kulise bodisi očarljiva stara mestna jedra in visoki standardi kakovosti.

Falkensteiner Hotels & Residences združuje portfelj več kot 30 hotelov, resortov, apartmajev in kampov po Evropi, ki omogočajo personalizirana počitniška doživetja, prilagojena različnim slogom potovanj. Ne glede na to, ali iščete miren oddih v dvoje, aktivne počitnice v naravi ali brezskrbne družinske dni, boste našli destinacijo, ki ustreza vašemu ritmu.

Nepozabni poletni oddihi vas čakajo v Italiji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Češkem in Slovaškem, navsezadnje pa tudi pri nas doma, v Sloveniji. Vsaka destinacija ponuja svoj značaj, a povsod vas pričakajo premišljena ponudba, vrhunska storitev in občutek, da ste na pravem mestu.

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Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Za vsak okus, vsak slog dopusta

Pri Falkensteinerju je v ospredju to, kar danes največ šteje: prilagojena doživetja, vrhunska gostoljubnost in raznolika ponudba, ki zajema vse od velnesa in gastronomije do aktivnih in družinskih počitnic. Zato ne preseneča, da v njihovem portfelju prav vsak najde nekaj zase. Prostočasni popotniki, pari, družine ali posamezniki, ki iščejo kakovosten in prilagodljiv poletni oddih. Tisti, ki jih privlačijo velnes resorti, doživljajska potovanja ali brezskrbne družinske vsebine. Pa tudi popotniki, ki izbirajo med morjem, gorami ali jezeri, a želijo zaupati eni preverjeni blagovni znamki.

Hkrati Falkensteiner nagovarja tudi bolj specifične želje: pare, ki iščejo romantične ali adults-only pobege, aktivne goste, ki jih vleče v naravo, na pohodništvo ali kolesarjenje, in vse, ki stavijo na višji standard: od vrhunskih spa centrov do premišljene gastronomije. Posebno mesto pa imajo tudi družine, saj so otrokom prilagojene vsebine zasnovane tako, da poskrbijo za zabavo najmlajših in brezskrbnost staršev.

Preverili smo njihov izbor poletnih destinacij: od morja do Alp in jezer.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Poletje ob morju: od Dalmacije do Sardinije

Če si poletje predstavljate ob morju, Falkensteiner ponuja nekaj najlepših kotičkov Jadrana in Mediterana, od dalmatinske obale do peščenih plaž Italije in divje lepote Sardinije. Vsaka destinacija ima svoj ritem: nekje bolj živahen, drugje umirjen, a vedno v tesnem stiku z naravo.

Območje Zadra in Punta Skale na Hrvaškem združuje kristalno čisto morje, zgodovinska mesta in razgibano obalo z otoki. To je idealna izbira za vse, ki želijo kombinirati kopanje, jadranje ali izlete z raziskovanjem naravnih parkov in skritih zalivov.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Na severu italijanske jadranske obale navdušuje Jesolo, priljubljena destinacija v bližini Benetk. Dolge peščene plaže, živahno dogajanje in odlična izhodiščna točka za izlet v eno najbolj romantičnih mest na svetu ustvarjajo popolno ravnovesje med sprostitvijo in raziskovanjem.

Popolnoma unikatno izkušnjo pa ponuja Sardinija. Regija Capo Boi in okolica Villasimiusa sta znani po turkiznem morju, skritih zalivih in neokrnjeni naravi. Tukaj poletje poteka počasneje, v znamenju miru, razgledov in pristnega mediteranskega vzdušja.

Mediteranski način življenja pa lahko znotraj Falkensteiner portfelja doživite tudi v Kalabriji, ki ponuja pristno izkušnjo italijanskega poletja, s peščenimi plažami, odličnim gelatom in sproščenim ritmom, ki je kot nalašč za družinski oddih.

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Poletje v Alpah: svež zrak, razgledi in popoln odklop

Če vas bolj kot na morje vleče v gore, Falkensteiner ponuja tudi vrhunske alpske destinacije, od Koroške, Salzburga in Štajerske do Vorarlberga in Južne Tirolske. To so kraji, kjer poletje narekuje narava: zeleni travniki, razgledne poti in kristalno čista gorska jezera ustvarjajo popolno kuliso za aktiven oddih. Razvejana mreža pohodniških in kolesarskih poti vabi k raziskovanju, široki razgledi pa poskrbijo za občutek svobode. Ne glede na to, ali prihajate z družino, v paru ali s prijatelji, vsaka destinacija ponuja svojo alpsko zgodbo.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Na Koroškem izstopa regija Nassfeld, znana po sončnih dneh, prostranih planinskih travnikih in raznolikih poteh za pohodnike in gorske kolesarje. Vmes pa vabijo na osvežitev tudi številna jezera in postanek v tradicionalnih planinskih kočah z lokalnimi specialitetami. Nedaleč stran leži tudi znamenito Vrbško jezero (Wörthersee), kjer se alpska kulisa prepleta z nekoliko bolj elegantnim, poletnim utripom.

Na Katschbergu, na meji med Koroško in Salzburgom, se številne pohodniške poti začnejo praktično na pragu nastanitve. Od lahkotnih družinskih sprehodov do daljših panoramskih tur – regija je idealna tako za sproščene izlete kot za resnejše gorske podvige.

Štajerska regija Schladming-Dachstein navdušuje z dramatično alpsko pokrajino, kjer se slapovi, visokogorska jezera in razgledne poti združujejo v eno najbolj slikovitih kulis. To je pravi raj za pohodnike, trail tekače in kolesarje, ki iščejo raznolike terene in nepozabne razglede.

Malo južneje pa Južna Tirolska razkrije posebno kombinacijo: stik Alp in Mediterana. Okolica Kronplatza in Bolzana ponuja spektakularne razglede na Dolomite, obenem pa tudi pridih Italije: zgodovinske arkade, živahne tržnice in vinograde, ki ustvarjajo edinstveno vzdušje.

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Poletje ob jezerih: popolno ravnovesje med sprostitvijo in aktivnostjo

Tudi oddih ob jezeru ima poseben čar: kristalno čista voda, impresivni razgledi in sproščeno vzdušje, ki združuje aktivno preživljanje časa in popoln odklop. Falkensteinerjeve destinacije ob jezerih segajo od priljubljenih evropskih biserov, kot sta Gardsko jezero in (že omenjeno) Vrbško jezero, do alpskih kotičkov, kjer gorska jezera ustvarjajo pravo poletno kuliso.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Na Gardskem jezeru, največjem italijanskem jezeru, se prepletata mediteranski utrip in alpska kulisa. Jadrnice na vodi, slikovita obalna mesta ter številne poti za kolesarjenje in pohodništvo med oljčnimi nasadi in vinogradi ustvarjajo popolno okolje za razgiban poletni oddih. Dnevi tukaj minevajo med kopanjem, vodnimi športi in uživanjem v vrhunski italijanski kulinariki.

Na Koroškem, v okolici Veldena, pa poletje dobi nekoliko bolj eleganten značaj. Turkizno Vrbško jezero (Wörthersee), eno najtoplejših jezer za kopanje v Avstriji, ponuja popolno kuliso za sproščene dni. Obala vabi h kopanju, vožnjam s čolnom in dolgim poletnim večerom ob vodi, kjer se prepletata prefinjenost in brezskrbnost.

Poleg klasičnih jezerskih destinacij Falkensteiner ponuja tudi kraje, kjer je poudarek na popolnem odklopu. V Stegersbachu na Gradiščanskem in v Bad Leonfeldenu v regiji Mühlviertel so v ospredju velnes doživetja: prostorni spa centri, bazeni in mirne cone ustvarjajo idealno okolje za oddih, namenjen sprostitvi, ravnovesju in ponovnemu stiku s samim seboj.