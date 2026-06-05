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Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
5. 6. 2026,
6.21

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Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights končnica Stanleyjev pokal liga NHL

Petek, 5. 6. 2026, 6.21

38 minut

Liga NHL, finale končnice, druga tekma

Carolina po podaljšku vrnila udarec

Avtorji:
Sportal, STA

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Carolina Hurricanes | Carolina je slavila po podaljšku. | Foto Reuters

Carolina je slavila po podaljšku.

Foto: Reuters

Razmerja v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol v podaljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleighu v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago s 4:3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal.

Jarvis je dosegel gol ob moštveni premoči na ledu v četrti minuti podaljška, ko je poslal plošček mimo vratarja gostov Carterja Harta ter zapečatil prvo zmago Karoline v finalu končnice. Orkani so na drugi tekmi finala pripravili preobrat, nadoknadili zaostanek, pokazali moč in dosegli tri gole zapovrstjo v petih minutah tretje tretjine ter povedli, le da je Vegas dosegel še enega in izsilil podaljšek.

"Veliko tega se je zgodilo," je Jarvis povzel noro dogajanje v tretji tretjini, v kateri so sodniki razveljavili en gol.

"Odlično smo obvladovali svoja čustva. Mislim, da nas niso niti v enem trenutku preveč prevzela, igrali smo svojo igro, preprosto smo se odlično odzivali. In to mi je všeč pri tej skupini fantov, vedno se poberemo," je dodal, potem ko so orkani izenačili serijo v odločilnem boju sezone na štiri zmage.

Gol za zmago je dosegel Seth Jarvis. | Foto: Reuters Gol za zmago je dosegel Seth Jarvis. Foto: Reuters

Zasedba iz mesta greha, Golden Knights, ki je prvo tekmo dobila s 5:4, tokrat ni zdržala pritiska. Po zaslugi golov Bretta Howdna v prvi in drugi tretjini so si zagotovili prepričljivo vodstvo, a se je Carolina vrnila.

Logan Stankoven je sprožil napad domačih, ukradel plošček Rasmusu Anderssonu za mrežo in ga popeljal okoli desne vratnice, da bi našel mrežo.

Mark Jankowski je izenačil, Jordan Staal pa je domačim zagotovil vodstvo 4:35 minute pred koncem rednega dela, ko je preusmeril strel Shayna Gostisbehereja na gol. Le 25 sekund preden je Staal zadel, so pri Vegasu mislili, da so dosegli gol.

Mark Stone je izenačil na 3:3 zgolj 1:21 pred koncem tretje tretjine ter ohranil upanje gostov živo.

"To je bil korak v pravo smer. Zdaj moramo takšno igro nadaljevati v Vegasu," je dejal junak večera Jarvis.

Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo, preden se bo serija znova preselila v Severno Karolino.

Liga NHL, finale, 5. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights  /1:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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