Na finalnem turnirju letošnje lige prvakinj v Budimpešti je CSM Bukarešta premagala francoski Brest z dolgoletno slovensko reprezentantko Ano Gros z 32:26 (15:13). V finalu bosta ob 18. uri igrala francoski Metz in madžarski Györ.

Prav na finalnem turnirju v Budimpešti igralsko pot končuje najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance Ana Gros. Petintridesetletna Velenjčanka se je pred dvema letoma prav v dresu Györa veselila svoje prve lovorike v ligi prvakinj. Za Gros je zares bogata igralska kariera, v domovini je igrala za Olimpijo in Krim, v Nemčiji za Thüringer, v Franciji poleg Bresta še za Metz, v Rusiji pa tudi za CSKA iz Moskve.

Tokrat je na tekmi za tretje mesto, ki si jo je v vlogi delegatinje ogledala še ena nekdanja reprezentantka Anja Frešer, dosegla dva gola. Pri Bukarešti sta bili najboljši nekdanji krimovki Elizabeth Omoregie z osmimi in Tatjana Brnović s petimi goli, pet golov je dosegla tudi Elena Crina Pintea, pri Brestu je z 11 goli izstopala Clarisse Mairot.

Romunke so že v prvem delu povedle s 14:10, vendar so se Francozinje pred odmorom približale na dva gola zaostanka, v 39. minuti pa na 18:17. A sledili so trije goli na nasprotni strani in te prednosti si Bukarešta ni pustila več vzeti. V 54. minuti so Romunke vodile z 28:22, prednost šestih golov pa obdržale do konca.

"Naj vztrajajo, saj je rokomet res lep šport" Foto: Reuters

Gros je vidno ganjena odigrala še zadnjo tekmo kariere, po kateri so jo na tribunah pričakali domači, nekdanja soigralka Tamara Mavsar, ki je prav pred dnevi končala kariero, pa ji predala posebno darilo, personalizirano žogo.

"Naj vztrajajo, trenirajo iz dneva v dan, saj je rokomet res lep šport, ki ti da ogromno emocij. Igrati pred takim občinstvom je nekaj, za kar treniramo, smo v tem športu. Naj vztrajajo," je Gros po koncu kariere za uradno spletno stran svetovala mladim rokometašicam, ki si šele utirajo pot.

Veličastna kariera Takole se je leta 2024 veselila lovorike v ligi prvakinj. Foto: Guliverimage Ena najboljših desni zunanjih rokometašic Ana Gros je v bogati karieri osvojila številne lovorike, med drugim je z Györom leta 2024 slavila v ligi prvakov, šestkrat osvojila francosko prvenstvo, večkrat bila slovenska, madžarska in nemška prvakinja, dodala pa še kopico individualnih nagrad. Med drugim je bila najboljša strelka lige prvakinj leta 2021. V ligi prvakinj je kot ena redkih presegla magično mejo tisoč golov. Dolga leta je bila kapetanka slovenske reprezentance, leta 2024 je uresničila tudi olimpijske sanje in z rojakinjami nastopila na tekmovanju petih krogov v Parizu.