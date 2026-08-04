Torek, 4. 8. 2026, 13.45
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Scenarij, po katerem Zoran Stevanović postane predsednik Republike Slovenije
V primeru bolniške odsotnosti predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je v nedavni prikriti prometni nesreči utrpela zlom ključnice in trenutno okreva v domači oskrbi, bi jo začasno nadomeščal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
106. člen ustave Republike Slovenije namreč določa, da predsednik državnega zbora – to je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović – začasno opravlja funkcijo predsednika republike med zadržanostjo predsednika republike.
Predsednik državnega zbora funkcijo predsednika republike v skladu s 106. členom ustave sicer opravlja tudi v primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega, še določa 106. člen slovenske ustave.
Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar
Predsednica je na dopustu
Predsednica države Nataša Pirc Musar je v petkovi prometni nesreči v predoru Kastelec po navedbah predsedničinega kabineta utrpela lažjo poškodbo, in sicer zlom ključnice, in trenutno okreva v domači oskrbi. Ob tem je sicer na predvidenem letnem, ne na bolniškem dopustu.
V javnosti se je po razkritju, da je bilo službeno vozilo predsednice države vpleteno v prometno nesrečo, pojavil val kritik in očitkov zaradi nepravočasnega obveščanja o dogodku s strani urada predsednice republike. Obvestilo o nesreči so nampreč podali en dan po nesreči. Dodatna pojasnila pa so v javnost posredovali šele v ponedeljek, torej tri dni po nesreči. Še vedno ni jasno tudi, kdo sta bili osebi, ki sta bili v času nesreče v službenem vozilu predsednice. Ena od njiju se je v nesreči tudi huje poškodovala.