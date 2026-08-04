Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
4. 8. 2026,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24

Natisni članek

Natisni članek
Nataša Pirc Musar

Torek, 4. 8. 2026, 13.45

1 ura, 8 minut

Scenarij, po katerem Zoran Stevanović postane predsednik Republike Slovenije

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24
Zoran Stevanović | 106. člen ustave Republike Slovenije določa, da predsednik državnega zbora – to je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović – začasno opravlja funkcijo predsednika republike med zadržanostjo predsednika republike.  | Foto Ana Kovač

106. člen ustave Republike Slovenije določa, da predsednik državnega zbora – to je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović – začasno opravlja funkcijo predsednika republike med zadržanostjo predsednika republike. 

Foto: Ana Kovač

V primeru bolniške odsotnosti predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je v nedavni prikriti prometni nesreči utrpela zlom ključnice in trenutno okreva v domači oskrbi, bi jo začasno nadomeščal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

106. člen ustave Republike Slovenije namreč določa, da predsednik državnega zbora – to je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović – začasno opravlja funkcijo predsednika republike med zadržanostjo predsednika republike. 

Predsednik državnega zbora funkcijo predsednika republike v skladu s 106. členom ustave sicer opravlja tudi v primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega, še določa 106. člen slovenske ustave.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar | Foto: omrežje X Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar Foto: omrežje X

Predsednica je na dopustu

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v petkovi prometni nesreči v predoru Kastelec po navedbah predsedničinega kabineta utrpela lažjo poškodbo, in sicer zlom ključnice, in trenutno okreva v domači oskrbi. Ob tem je sicer na predvidenem letnem, ne na bolniškem dopustu. 

V javnosti se je po razkritju, da je bilo službeno vozilo predsednice države vpleteno v prometno nesrečo, pojavil val kritik in očitkov zaradi nepravočasnega obveščanja o dogodku s strani urada predsednice republike. Obvestilo o nesreči so nampreč podali en dan po nesreči. Dodatna pojasnila pa so v javnost posredovali šele v ponedeljek, torej tri dni po nesreči. Še vedno ni jasno tudi, kdo sta bili osebi, ki sta bili v času nesreče v službenem vozilu predsednice. Ena od njiju se je v nesreči tudi huje poškodovala. 

Več podrobnosti o nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica države:

Nataša Pirc Musar
Novice Čaleta po prikriti nesreči: Javnost mora vedeti, kdo se vozi v vozilu predsednice
Nataša Pirc Musar
Novice Po razkritjih policije so se oglasili tudi iz predsedničinega urada
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musarjeva naj bi utrpela zlom ključnice, zdaj je že v domači oskrbi in se počuti dobro

Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.