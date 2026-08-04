V primeru bolniške odsotnosti predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je v nedavni prikriti prometni nesreči utrpela zlom ključnice in trenutno okreva v domači oskrbi, bi jo začasno nadomeščal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

106. člen ustave Republike Slovenije namreč določa, da predsednik državnega zbora – to je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović – začasno opravlja funkcijo predsednika republike med zadržanostjo predsednika republike.

Predsednik državnega zbora funkcijo predsednika republike v skladu s 106. členom ustave sicer opravlja tudi v primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega, še določa 106. člen slovenske ustave.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar Foto: omrežje X

Predsednica je na dopustu

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v petkovi prometni nesreči v predoru Kastelec po navedbah predsedničinega kabineta utrpela lažjo poškodbo, in sicer zlom ključnice, in trenutno okreva v domači oskrbi. Ob tem je sicer na predvidenem letnem, ne na bolniškem dopustu.

V javnosti se je po razkritju, da je bilo službeno vozilo predsednice države vpleteno v prometno nesrečo, pojavil val kritik in očitkov zaradi nepravočasnega obveščanja o dogodku s strani urada predsednice republike. Obvestilo o nesreči so nampreč podali en dan po nesreči. Dodatna pojasnila pa so v javnost posredovali šele v ponedeljek, torej tri dni po nesreči. Še vedno ni jasno tudi, kdo sta bili osebi, ki sta bili v času nesreče v službenem vozilu predsednice. Ena od njiju se je v nesreči tudi huje poškodovala.

Več podrobnosti o nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica države: