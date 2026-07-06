Povratnik Velkavrh z Los Angelesom po vseameriški naslov

Rokometaš Andraž Velkavrh, ki je pred dvema letoma že končal kariero, se je reaktiviral in bo z ekipo Los Angelesa ta teden v mehiškem Queretaru napadal klubski naslov v ligi prvakov Severne Amerike in Karibov, poročajo Primorske novice. Decembra lani je klub okrepil tudi Vid Kavtičnik.

Los Angeles, ki je letos v ZDA osvojil državni in pokalni naslov, odkrito napada prvo mesto na turnirju, zmaga pa odpira pot na prestižno svetovno klubsko prvenstvo devetih prvakov s posameznih celin v Egiptu.

"Bomo videli, kako bo z rokometom in kako se bo odrezala rama," je dejal koprski rokometaš, ki je še vedno aktiven pri izolskih veteranih, v aktivni karieri pa je igral tudi za Nexe Našice, Branik Maribor in danski Mors Thy.

O vrnitvi v profesionalni šport pa je pred odhodom za radio Koper med drugim povedal: "Tudi pred tem sem dobival ponudbe, da bi se še kdaj vrnil na igrišče. Zdaj pa je bila ponudba dovolj mikavna. Los Angeles dela na promociji rokometa zaradi olimpijskih iger 2028. Angažirali so zvezdnike, tudi Vida Kavtičnika, in zdaj so zagreti, da osvojijo ligo prvakov.

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