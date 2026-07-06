Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
10.34

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Andraž Velkavrh rokomet

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 10.34

57 minut

Povratnik Velkavrh z Los Angelesom po vseameriški naslov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
RK Gorenje Velenje : Nexe Našice, evropska liga, Andraž Velkavrh | Rokometaš Andraž Velkavrh, ki je pred dvema letoma že končal kariero, se je reaktiviral in bo z ekipo Los Angelesa. | Foto Grega Valančič/Sportida

Rokometaš Andraž Velkavrh, ki je pred dvema letoma že končal kariero, se je reaktiviral in bo z ekipo Los Angelesa.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometaš Andraž Velkavrh, ki je pred dvema letoma že končal kariero, se je reaktiviral in bo z ekipo Los Angelesa ta teden v mehiškem Queretaru napadal klubski naslov v ligi prvakov Severne Amerike in Karibov, poročajo Primorske novice. Decembra lani je klub okrepil tudi Vid Kavtičnik.

Los Angeles, ki je letos v ZDA osvojil državni in pokalni naslov, odkrito napada prvo mesto na turnirju, zmaga pa odpira pot na prestižno svetovno klubsko prvenstvo devetih prvakov s posameznih celin v Egiptu.

"Bomo videli, kako bo z rokometom in kako se bo odrezala rama," je dejal koprski rokometaš, ki je še vedno aktiven pri izolskih veteranih, v aktivni karieri pa je igral tudi za Nexe Našice, Branik Maribor in danski Mors Thy.

O vrnitvi v profesionalni šport pa je pred odhodom za radio Koper med drugim povedal: "Tudi pred tem sem dobival ponudbe, da bi se še kdaj vrnil na igrišče. Zdaj pa je bila ponudba dovolj mikavna. Los Angeles dela na promociji rokometa zaradi olimpijskih iger 2028. Angažirali so zvezdnike, tudi Vida Kavtičnika, in zdaj so zagreti, da osvojijo ligo prvakov.

Preberite še:

Celje Pivovarna Laško
Sportal Slovenski prvak predstavil visoko okrepitev, prihaja tudi Soršak
Dimitar Uzunchev
Sportal Dimitar Uzunchev je novi član Celjanov
Andraž Velkavrh rokomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.