Strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta meni, da bi moral biti prav urad predsednice republike prvi, ki v sodelovanju s policijo javnosti posreduje ključne informacije o prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar. "Kadar gre za najvišje predstavnike oblasti, je za javnost pomembna vsaka informacija. Če te niso pravočasne, se hitro ustvari vtis, da se nekaj skriva," je opozoril v oddaji Odmevi. Kot največjo pomanjkljivost prvotnega sporočila je izpostavil to, da javnost sprva ni bila seznanjena s tem, da sta bili v vozilu poleg predsednice in članov njenega varovanja tudi dve predsedničini prijateljici.

Strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije meni, da bi moral urad predsednice republike javnost o prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar obvestiti hitreje in bolj celovito. V oddaji Odmevi je poudaril, da pomanjkljivo ali prepozno obveščanje ustvarja prostor za ugibanja in dezinformacije.

Kot največjo pomanjkljivost prvotnega sporočila je izpostavil to, da javnost sprva ni bila seznanjena s tem, da sta bili v vozilu poleg predsednice in članov njenega varovanja tudi dve predsedničini prijateljici. Po njegovem mnenju gre za pomemben podatek, ki bi moral biti razkrit že v začetnem obveščanju.

Ob tem je opozoril, da sicer ni povsem jasnih zakonskih omejitev glede prevoza oseb, ki niso varovane, vendar je dodal: "Davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb, ne za to, da varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki jim to varovanje ne pripada."

Na urad predsednice republike smo poslali več vprašanj glede okoliščin petkove prometne nesreče. Med drugim nas je zanimalo, kdo vse je bil v vozilu predsednice in na kakšni podlagi sta bili v njem tudi predsedničini prijateljici. Zanimalo nas je tudi, ali so bili vsi potniki med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Odgovore urada bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kot največjo pomanjkljivost prvotnega sporočila je Čaleta izpostavil to, da javnost sprva ni bila seznanjena s tem, da sta bili v vozilu poleg predsednice in članov njenega varovanja tudi dve predsedničini prijateljici. Foto: Matic Prevc/STA

Vprašanja tudi o organizaciji varovanja

Čaleta je znova opozoril na ureditev, po kateri varnostniki predsednice delujejo pod njenim uradom. Po njegovem mnenju bi bilo ustrezneje, da bi za njihovo delo še naprej skrbela policija, kot velja za varovanje predsednika vlade.

Ob tem je izpostavil tudi možnost, da so zaradi omejenega števila varnostnikov ti lahko preobremenjeni, kar bi lahko vplivalo na njihovo zbranost. Ali je bila utrujenost eden od dejavnikov prometne nesreče, bo po njegovih besedah pokazala preiskava.

Dodal je, da se glede na poškodbe predsednice in ene od sopotnic postavlja tudi vprašanje, ali so bili vsi potniki v vozilu ustrezno pripeti z varnostnim pasom.

Zakaj primer preiskuje specializirano državno tožilstvo?

Čaleta je pojasnil tudi, zakaj primer obravnava specializirano državno tožilstvo. Ker je v nesreči udeležena uradna oseba s policijskimi pooblastili, je zaradi zagotavljanja nepristranskosti običajna praksa, da policija takšnih primerov ne preiskuje sama, temveč jih prevzame specializirano državno tožilstvo.

Prometna nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec. Po podatkih policije sta trčili vozili iz spremstva predsednice, vzrok pa naj bi bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Predsednica republike je bila v nesreči lažje poškodovana. Urad predsednice je pozneje potrdil, da sta bili v vozilu poleg predsednice, voznika in dveh članov varovanja tudi dve predsedničini prijateljici, ter napovedal sodelovanje pri razjasnitvi vseh okoliščin dogodka.