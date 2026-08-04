Lionel Messi je znan po svoji dobrodelnosti, pripravljenost pomagati je pokazal tudi v zadnjih dneh, ko so dobršni del zahodne Evrope prizadeli požari, tudi okolico španske prestolnice Madrida, gorovje Sierra Oeste de Madrid. Za obnovo prizadetega območja je namenil skoraj 90.000 evrov.

Lionel Messi Foto: Reuters "Želim se mu zahvaliti in mu povedati, da prebivalci Madrida upajo, da ga bodo kmalu lahko sprejeli in mu namenili aplavz, ki si ga zasluži," je dobrodelno potezo slavnega nogometaša razkrila predsednica skupnosti Madrida Isabel Diaz Ayuso.

Regijo zahodno od španske prestolnice so močno prizadeli požari, pri čemer je nastala velika škoda na zemljiščih in premoženju, prebivalci pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.

Lionel Messi, ki je vrsto let igral za Barcelono, je leta 2007 ustanovil tudi fundacijo Leo Messi, ki nudi podporo otrokom in mladostnikom prek zdravstvenih, izobraževalnih in športnih programih.