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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
20.20

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
požar Lionel Messi Lionel Messi Madrid

Torek, 4. 8. 2026, 20.20

47 minut

Gozdni požari v okolici Madrida

Lionel Messi za pomoč Madridu doniral 90 tisočakov

Avtor:
STA

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Madrid požar | Požari so divjali v okolici španske prestolnice Madrida, v gorovju Sierra Oeste de Madrid. | Foto Reuters

Požari so divjali v okolici španske prestolnice Madrida, v gorovju Sierra Oeste de Madrid.

Foto: Reuters

Lionel Messi je znan po svoji dobrodelnosti, pripravljenost pomagati je pokazal tudi v zadnjih dneh, ko so dobršni del zahodne Evrope prizadeli požari, tudi okolico španske prestolnice Madrida, gorovje Sierra Oeste de Madrid. Za obnovo prizadetega območja je namenil skoraj 90.000 evrov.

Lionel Messi | Foto: Reuters Lionel Messi Foto: Reuters "Želim se mu zahvaliti in mu povedati, da prebivalci Madrida upajo, da ga bodo kmalu lahko sprejeli in mu namenili aplavz, ki si ga zasluži," je dobrodelno potezo slavnega nogometaša razkrila predsednica skupnosti Madrida Isabel Diaz Ayuso.

Regijo zahodno od španske prestolnice so močno prizadeli požari, pri čemer je nastala velika škoda na zemljiščih in premoženju, prebivalci pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.

Lionel Messi, ki je vrsto let igral za Barcelono, je leta 2007 ustanovil tudi fundacijo Leo Messi, ki nudi podporo otrokom in mladostnikom prek zdravstvenih, izobraževalnih in športnih programih.

Požar v Turčiji
Novice Po Evropi divjajo požari #foto #video
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