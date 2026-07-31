V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih dneh je po vsej Grčiji izbruhnilo več deset gozdnih požarov, a so jih gasilci večinoma uspeli zajeziti. Eden najhujših požarov divja na otoku Kreta, kjer je v sredo terjal življenja dveh gasilcev, zaradi požara na Peloponezu pa je isti dan umrl še en gasilec.

Na Kreti so se sicer razmere v četrtek še nekoliko poslabšale, saj je močan veter podžigal plamene in oteževal delo gasilcem. Zaradi vetra so letala in helikopterji za gašenje delovali le v omejenem obsegu. Nov požar je izbruhnil v bližini vasi Preveli na jugu otoka, od koder so zaradi gostega dima evakuirali okoli 50 ljudi.

Tudi na otokih Andros, Kalimnos in Paros so izbruhnili požari, gasilci so na terenu. Po navedbah meteorologov naj bi močan veter popustil še danes.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V Turčiji izbruhnilo več požarov

V Turčiji so gasilci od srede posredovali pri 169 požarih, od katerih so jih 163 do četrtka zvečer v celoti spravili pod nadzor. Po navedbah oblasti se s požari po državi bori več kot 3500 gasilcev s 500 gasilskimi vozili, 21 letali in 69 helikopterji.

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Stanje v Franciji in Španiji se umirja

Razmere se se izboljšale tudi v Franciji in Španiji. Približno 144.000 od 224.000 ljudi, ki so se umaknili s požarno ogroženih območij ob francoski atlantski obali, se je vrnilo domov. Francoski notranji minister Laurent Nunez je v četrtek zvečer dejal, da je "najhujše za nami".

Po navedbah lokalnih uradnikov sta na območju rta Cap Ferret in južno od mesta Lacanau v bližini Bordeauxa ostali še dve aktivni požarni fronti, medtem ko so gasilci obvladali druge izbruhe požarov v južni Franciji in gozdu Fontainebleau v bližini Pariza. Španski gasilci pa so uspešno omejili požare na širših območjih Madrida, Avile in Toleda.