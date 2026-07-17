Slovan odhaja k sosedom, dvakrat pa na sever Evrope

Slovenski rokometni klub LL Grosist Slovan bo v prihodnji sezoni znova igral v evropski ligi, slovenski podprvaki pa so na današnjem žrebu dobili tekmece v skupini H. Ljubljančani bodo igrali z madžarsko Tatabanyo, islandskim Valurjem in dansko ekipo Mors-Thy, je sporočil klub iz prestolnice.

Zasedba Uroša Zormana bo priprave na novo sezono začela prihodnji teden, danes pa je izvedela svoje tekmece v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. V novi sezoni bo potekalo po prenovljenem sistemu. Vseh 32 ekip je bilo razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami.

Zasedba Slovana se bo za dve mesti, ki vodita v nadaljevanje tekmovanja, v okviru skupine H merila z madžarskimi, islandskimi in danskimi tekmeci. V izločilnih bojih se bodo pridružile še tretje- in četrtouvrščene ekipe iz skupinskega dela lige prvakov. Skupinski del evropske lige bo potekal med 29. septembrom in 2. decembrom.