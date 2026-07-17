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Avtor:
STA

Petek,
17. 7. 2026,
16.10

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
RD Slovan evropska liga Uroš Zorman rokomet

Petek, 17. 7. 2026, 16.10

23 minut

Tekmeci Slovana v evropski rokometni ligi

Slovan odhaja k sosedom, dvakrat pa na sever Evrope

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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RD Slovan | Slovan je izvedel imena evropskih tekmecev. | Foto Aleš Fevžer

Slovan je izvedel imena evropskih tekmecev.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski rokometni klub LL Grosist Slovan bo v prihodnji sezoni znova igral v evropski ligi, slovenski podprvaki pa so na današnjem žrebu dobili tekmece v skupini H. Ljubljančani bodo igrali z madžarsko Tatabanyo, islandskim Valurjem in dansko ekipo Mors-Thy, je sporočil klub iz prestolnice.

Zasedba Uroša Zormana bo priprave na novo sezono začela prihodnji teden, danes pa je izvedela svoje tekmece v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. V novi sezoni bo potekalo po prenovljenem sistemu. Vseh 32 ekip je bilo razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami.

Zasedba Slovana se bo za dve mesti, ki vodita v nadaljevanje tekmovanja, v okviru skupine H merila z madžarskimi, islandskimi in danskimi tekmeci. V izločilnih bojih se bodo pridružile še tretje- in četrtouvrščene ekipe iz skupinskega dela lige prvakov. Skupinski del evropske lige bo potekal med 29. septembrom in 2. decembrom.

slovenska rokometna reprezentanca U20
Sportal Mladi Slovenci v boj za veliki finale evropskega prvenstva
RD Slovan evropska liga Uroš Zorman rokomet
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