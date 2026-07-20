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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
6.26

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
Tanja Fajon Sahel

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 6.26

32 minut

Janša: Sage z imenovanjem Fajonove je konec. Znana nova kandidatka.

Avtor:
K. M.

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Tanja Fajon | "Saga" za imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel je po navedbah premierja Janše končana. | Foto STA

"Saga" za imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel je po navedbah premierja Janše končana.

Foto: STA

Posebna predstavnica EU za Sahel, na mesto katere naj bi bila imenovana Tanja Fajon, še vedno ni izbrana. Odločanje o imenovanju naj bi bilo po informacijah Petra Žerjaviča znova na sporedu, a slovenski premier Janez Janša trdi, da je "saga" končana. Neuradno naj bi že bila znana nova kandidatka za predstavnico EU za Sahel. To je Birgitte Markussen iz Danske.

"Saga, skladno s pričakovanji, ni končana. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel je spet na dnevnem redu. V sredo naj bi ga obravnavali stalni predstavniki pri EU (Coreper). Postopkovni zadržki Ljubljane očitno niso prepričali Kaje Kallas," je na omrežju X sporočil slovenski novinar v Bruslju Peter Žerjavič

Janša odgovarja: Je končana 

V zvezi z imenovanjem Fajonove na mesto posebne predstavnice EU za Sahel se je odzval tudi premier Janez Janša, ki Žerjaviču odgovarja, da je "saga" s Fajonovo končana.

"10. aprila 2026 se je konstituiral nov Državni zbor RS in od takrat naprej je bivša vlada RS opravljala zgolj tekoče posle. To je bil verjetno razlog, da predloga za nominacijo ga. Fajon predsednik vlade Robert Golob ni uvrstil na dnevni red seje vlade. Vprašljiva veljavnost samega imenovanja se torej ne postavlja zaradi tega, ker bi kandidatko predlagal organ brez polnih pooblastil, temveč zato, ker pristojni organ o kandidaturi oziroma predlagateljstvu sploh ni odločal," je zapisal Janša. 

Znano, kdo je nova kandidatka 

Po neuradnih podatkih naj bi bila nova kandidatka za predstavnico EU za Sahel Birgitte Nygaard Markussen. Markussenova je danska diplomatka in strokovnjakinja za afriško politiko. Trenutno deluje kot posebna predstavnica Danske za območji Velikih jezer in Sahela. Pred tem je bila veleposlanica Evropske unije pri Afriški uniji in Ekonomski komisiji OZN za Afriko, vodilna uradnica za Afriko v Evropski službi za zunanje delovanje ter danska veleposlanica v več zahodno in srednjeafriških državah. Ima tudi več kot dvajset let izkušenj na področju miru in varnosti žensk.

Kakšno je ozadje? 

Vlada se je sicer na petkovi dopisni seji seznanila s poročilom o kandidaturi Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Iz dokumenta izhaja, da vlada o kandidaturi ni odločala, nominacijo pa je Evropski službi za zunanje delovanje posredovala generalna sekretarka ministrstva za zunanje in evropske zadeve. V poročilu je pojasnjeno, da postopek imenovanja posebnih predstavnikov EU ne poteka prek javnega razpisa. Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas države članice pozove k predložitvi kandidatov, nato pa Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) izvede interni izbirni postopek.

Slovenija je poziv prejela 14. maja, dan pozneje pa ga je Stalno predstavništvo RS pri EU posredovalo ministrstvu. 19. maja je bila kandidatura Tanje Fajon posredovana Evropski službi za zunanje delovanje. Dokumentacija je vsebovala nominacijsko pismo, ki ga je podpisala generalna sekretarka MZEZ, motivacijsko pismo kandidatke, njen življenjepis ter pismo podpore takratnega predsednika vlade Roberta Goloba.

Po navedbah poročila Vlada Republike Slovenije o kandidaturi ni odločala. Predlog ni bil obravnavan na komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njim pa ni bil seznanjen niti odbor državnega zbora za zadeve Evropske unije. 

Kallasova je sicer države članice 29. junija obvestila, da bo za položaj posebne predstavnice EU za Sahel predlagala Tanjo Fajon, kasneje pa je bila točka o Fajonovi dvakrat umaknjena z dnevnega reda Coreperja, odbora stalnih predstavnikov držav članic EU.

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