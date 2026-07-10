Slovenke kljub porazu na Švedskem odločno v boj za lovoriko

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v soboto, 11. julija, pred domačimi navijači lovila naslov prvakinj Evropske lige. V ŠD Vižmarje-Brod bodo varovanke Alessandra Oreficeja skušale nadomestiti zaostanek s prve finalne tekme na Švedskem, z morebitno zmago pa bi o tem, katera ekipa bo v zrak dvignila pokal, odločal zlati niz.

Za slovenskimi odbojkaricami je prva finalna tekma Evropske lige, na kateri so si po napetem obračunu Švedinje z zmago s 3:2 priigrale prednost pred povratno tekmo. Slovenke so se po sredinem dvoboju v Örebroju v četrtek vrnile v domovino, danes pa opravile še zadnji daljši trening pred jutrišnjim odločilnim obračunom za naslov prvakinj Evropske lige.

"Na koncu moramo narediti tisto, kar je treba"

V slovenskem taboru se zavedajo, da še nič ni izgubljeno. Z zmago na jutrišnji tekmi si lahko priigrajo odločilni zlati niz, ki bo odločil o tem, katera ekipa bo v zrak dvignila prestižno lovoriko in se okitila z zlatimi kolajnami. Da bo za uspeh Slovenk ključen predvsem pravi pristop, je poudarila izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori: "Zagotovo rezultat na prvi tekmi ni bil po naših željah. Vemo, da smo pokazale dobro igro in da smo lahko boljše od Švedinj. Na koncu moramo narediti tisto, kar je treba, ter tekmo zaključiti v naš prid. Če bomo delale to, kar smo se dogovorile, mislim, da bo tudi rezultat pozitiven. Treba bo pritiskati s servisom, vendar ne narediti toliko napak, kot smo jih na prvi tekmi, ko jih je bilo res preveč. Glavno bo, da nasprotnice oddaljimo od mreže, saj imamo dobro blok-obrambo in seveda poskusimo nevtralizirati napade Isabelle Haak. Na ta element igre moramo biti najbolj pozorne, prav tako pa tudi na to, da se držimo dogovorov v napadu. Navijači nam bodo zagotovo dali dodaten zagon. Tudi zaradi njih smo doma ostale brez izgubljenega niza, zlati niz pred domačimi navijači pa bi bil prav tako nekaj posebnega."

"Zdaj nas mora to še dodatno motivirati, da pokažemo, česa smo zmožne, in da je bilo to, kar se je pripetilo na Švedskem, le slučajno." Foto: Aleš Oblak

"Vemo, da smo zmožne veliko več"

Počitka pred povratno tekmo ekipi nista imeli veliko. Kot poudarja mlada slovenska srednja blokerka Nika Milošič, bo ključno, da se naše odbojkarice še bolj osredotočijo na svojo stran mreže, dvignejo raven igre in odpravijo napake, ki so jih delale na prvem obračunu: "Vedele smo, da nas čakata težka pot in zahtevna tekma. Res nas je malo pretresel rezultat, ki ga nismo pričakovale, saj smo imele tekmo v svojih rokah, nato pa smo jo izpustile. Po takšnih tekmah se moraš ustaviti in imeti v mislih, da še nič ni izgubljeno, saj imamo še eno priložnost. Treba se je bilo umiriti, dvigniti glavo, odstraniti negativne misli in se čim bolj pozitivno osredotočiti na to, kar nas čaka. Na prvi tekmi nismo izkoristile kar nekaj zaključnih žog, nasprotnicam pa smo jih podarile preveč. Zdaj nas mora to še dodatno motivirati, da pokažemo, česa smo zmožne, in da je bilo to, kar se je pripetilo na Švedskem, le slučajno. Švedinje so odigrale dobro tekmo, me pa nismo pokazale svoje najboljše igre. Vemo, da smo zmožne veliko več in bolj agresivne igre. Mislim, da bo prav to tisto, kar bo prevesilo rezultat v naš prid, če bomo odigrale tako, kot znamo."

Za konec je Milošičeva še dodala: "Vemo, da je doma najlepše igrati. Zagotovo je tudi Švedinjam domače občinstvo na sredini tekmi dalo dodaten veter v hrbet. Jutri to čaka tudi nas, kar nam bo vlilo nekaj dodatnega miru. Ko pogledaš po dvorani in vidiš, da vsi navijajo zate, je to res nepopisen občutek, zato se tega že zelo veselimo."

Alessandro Orefice: To, da lahko finalno tekmo igramo pred domačimi navijači, je nekaj posebnega, zagotovo pa nam bodo prav domači navijači dali tudi tisto dodatno energijo in podporo. Foto: Aleš Oblak

"Najtežji del je za nami. Zdaj je čas, da uživamo na igrišču."

Pred odločilno tekmo selektor Alessandro Orefice ostaja prepričan, da lahko njegova ekipa popravi vtis s prvega obračuna. Poudarja, da je najpomembneje, da igralke ostanejo osredotočene na svojo igro, hkrati pa verjame, da jim lahko energija s tribun pomaga do želene predstave: "Najtežji del je za nami. Zdaj je čas, da uživamo na igrišču, pustimo na njem vso svojo energijo in se osredotočimo na našo stran mreže. Na Švedskem smo odigrali dobro tekmo, nasprotnice pa so bile uspešnejše v nekaj situacijah v tranziciji. Jutri moramo biti pripravljeni napasti še bolj silovito in preudarno, bolj agresivni pa moramo biti tudi v tranziciji. Ključen bo tudi servis. To, da lahko finalno tekmo igramo pred domačimi navijači, je nekaj posebnega, zagotovo pa nam bodo prav domači navijači dali tudi tisto dodatno energijo in podporo. Prav zato se še toliko bolj veselimo jutrišnje tekme."

Slovenke bodo imele v soboto pred domačimi navijači priložnost, da popravijo vtis s prve finalne tekme in si z zmago priigrajo zlati niz, ki bo odločil o letošnjih prvakinjah Evropske lige.

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