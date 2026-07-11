Slovenke zapravile vodstvo, Švedinje po preobratu do lovorike, poškodba pomembne članice

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je tudi na povratni tekmi finala evropske lige z 2:3 (15, 18, -20, -18, -12) izgubila s Švedinjami in ostala brez lovorike. Slovenke so vodile z 2:0, a zapravile vodstvo in tekmicam dopustile popoln preobrat. Vse skupaj pa je zagrenila še poškodba naturalizirane slovenske reprezentantke Fatoumatta Sillah, ki je v četrtem nizu predčasno končala srečanje.

Slovenske odbojkarice so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Pred tem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na tretjem mestu.

Doslej najboljša generacija slovenskih odbojkaric je ligaški del končala brez poraza s šestimi zmagami in celo brez izgubljenega niza, tudi v polfinalu pa je prepričljivo dvakrat ugnala Slovaško s 3:0.

Fatoumatta Sillah se po poškodbi v četrtem nizu ni več vrnila v igro. Foto: Aleš Fevžer V finalu je bila slovenska četa na dobri poti do zmage na prvi tekmi, a je Švedska po preobratu dobila odločilni peti niz in v Ljubljano prišla tako rekoč z dvema zaključnima žogama.

Slovenke bi morale za osvojitev tekmovanja dobiti dvoboj po rednem delu, nato pa slaviti še v zlatem nizu do 15 točk. Po zelo dobrem začetku in vodstvu z 2:0 v nizih, je nato padla raven igre v blok-obrambi, za nameček pa se poškodovala tudi Fatoumatta Sillah.

Slovenke se po šoku v četrtem niso pobrale, v izenačenem petem pa je bila Švedska boljša s 15:12 in končala domače upe po naslovu v evropski ligi.

Evropska liga, finale, 11. julij (povratna tekma):

Utrinki s srečanja v Ljubljani:

V družbi predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta spremlja dvoboj predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer